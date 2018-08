'Es responsabilidad de ACLU encontrar a padres deportados separados de hijos'

El gobierno de Estados Unidos ha deportado sin sus hijos a cientos de padres migrantes a raíz de la ya desparecida política de separación familiar implementada por el presidente Trump. Pero ahora funcionarios de la administración están argumentando ser responsabilidad de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, no del gobierno federal, localizar a las madres y los padres deportados, escribe The Washington Post.Abogados del Departamento de Justicia escribieron en documento presentado el jueves que la organización conocida como ACLU por sus siglas en inglés debe emplear sus “considerables recursos”, su red de grupos activistas e información gubernamental para ubicar a los padres expulsados a otros países. Sin embargo, la administración Trump añadió que el Departamento de Estado se ha puesto en contacto con gobiernos extranjeros con el propósito de colaborar para las reuniones familiares.En el documento del jueves, un reporte conjunto solicitado por el juez Dana M. Sabraw del Juzgado Federal de Distrito del Distrito Sur de California, tanto la administración Trump como el ACLU describieron sus planes para que siga adelante la reunión de las familias. En el informe se aprecian los complejos desafíos tanto para funcionarios federales como para abogados inmigratorios en la localización de los padres que ya no se encuentran en Estados Unidos.Se ha deportado a más de 450 madres y padres sin sus hijos.Los abogados del ACLU respondieron a las exigencias de la administración Trump de localizar a los padres deportados diciendo que harán “lo que puedan” pero que la responsabilidad final debe seguir siendo del Gobierno.“No sólo fue la práctica anticonstitucional de este gobierno de la separación lo que condujo a la crisis, sino que el gobierno de Estados Unidos dispone de muchos más recursos que cualquier grupo de ONGs”, escribieron los abogados del ACLU en el documento procesal. “Por lo tanto los demandantes guardan la esperanza de que el Gobierno tome de manera presta las medidas significativas para encontrar por su cuenta a los padres”.El ACLU escribió que “no existe ningún plan de acción para localizar a los padres deportados” que se hallan dispersos en varias ciudades de Centroamérica y quienes, en muchos casos, dejaron datos mínimos sobre su domicilio.“A menudo se requiere cierto grado de labor detectivesca y de investigación a efecto de dar con la información más actualizada para entrar en contacto con las personas deportadas”, escribió el ACLU. “Asimismo, debido a la posibilidad de que los padres deportados estén escondiéndose de los fiscales, con frecuencia no resulta fácil determinar con exactitud dónde podrían encontrarse. Ello significa que deben seguirse todas las pistas posibles”.El martes el Gobierno entregó una lista de domicilios, pero gran parte de dicha información “no fue de utilidad”, señaló el ACLU. Algunas ubicaciones se describen como “bajo resguardo del Departamento de Seguridad Interna”, “no proporcionado” o la dirección de los centros de detención ubicados en Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.