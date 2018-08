'Tiene Trump un declive mental'

Ciudad de México— Omarosa Manigault-Newman, exintegrante del personal de la Casa Blanca, afirma en un nuevo libro que Donald Trump mostró "un declive mental innegable".En un extracto del nuevo libro de la exestrella de reality shows televisivos publicado por el británico Daily Mail, Omarosa describió el temor que sentía al ver una entrevista de Trump en mayo pasado."Mientras veía la entrevista me di cuenta de que algo real y serio estaba sucediendo en el cerebro de Donald. No se puede negar su declive mental", señala el libro Unhinged: The Insider's Account of the Trump White House."Muchos no lo notaron tan intensamente como yo porque lo conocía de mucho antes. Pensaron que Trump estaba siendo Trump, nada más. Pero sabía que algo no estaba bien".El mandatario contradijo la línea de la Casa Blanca sobre el despido del exjefe del FBI, James Comey, señalando que fue en recomendación del Departamento de Justicia."(La entrevista) la vi en un pequeño televisor de la sala de prensa superior (...) a lo largo de la entrevista errática y contradictoria, seguí pensando: '¡Oh, no! !Esto es malo!'", escribe.