Abre Trump puerta para firmar acuerdo con Kim

Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que era posible que él y el líder norcoreano Kim Jong-un firmen un acuerdo para poner fin a la Guerra de Corea durante la reunión bilateral del 12 de junio en Singapur.Trump agregó que le gustaría algún día normalizar las relaciones con Pyongyang.–Bueno, podría ser, podríamos firmar un acuerdo, como saben ese sería un primer paso, pero sí, lo estamos hablando con muchas otras personas. Esa probablemente es la parte fácil, lo difícil es lo que sigue a eso”, dijo Trump en respuesta a una pregunta durante una conferencia conjunta con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.Trump anunció también que tiene previsto invitar a Washington al líder norcoreano, Kim Jong-un, si todo “va bien” durante la cumbre que ambos celebrarán el próximo 12 de junio en Singapur.“La respuesta es sí, si es que va bien la cumbre”, contestó Trump al ser preguntado por una posible visita de Kim a Estados Unidos durante una rueda de prensa que ofreció junto al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien se encuentra en Washington ultimando los detalles del encuentro.El mandatario estadounidense se mostró optimista sobre una cumbre que, en caso de cumplir con las expectativas de la Casa Blanca, conllevará la desnuclearización de Corea del Norte, “un asunto peligroso” que, según Trump, debería haber sido resuelto “hace tiempo, no ya sólo por Obama, sino por otros presidentes”.A pesar de este optimismo, Trump aseguró que por el momento habrá que esperar antes de estudiar la posibilidad de suspender las sanciones que pesan sobre Corea del Norte y advirtió, además, que tiene preparada una lista de “más de 300” posibles represalias económicas por si las negociaciones no llegan a buen puerto.“Si después de la cumbre me escuchan decir las palabras ‘máxima presión’ será que la reunión no ha ido bien”, indicó Trump.En este sentido, Abe opinó que Tokio y Washington están “perfectamente coordinados”, si bien el primer ministro japonés se mostró mucho más tajante al referirse a bajo qué condiciones se podría hablar de una relación exitosa.“No repetiremos los errores del pasado”, declaró Abe, antes de enumerar las exigencias niponas: acabar con el programa nuclear, poner fin a los ensayos con misiles balísticos y liberar a los prisioneros de su país que Corea del Norte retiene desde hace décadas.

