Omite Trump invitar a la Casa Blanca a campeones de la NBA

Gane el equipo que gane el campeonato de la NBA, el presidente estadounidense dice que no lo invitará a la Casa Blanca.Tanto LeBron de los Cavaliers de Cleveland como Stephen Curry de los Warriors de Golden State han manifestado que sus equipos no están interesados en la visita, informó un cable de la agencia Associated Press.Donald Trump dijo hoy a reporteros: “no invité a LeBron James y no invité a Steph Curry. No vamos a invitar a ningún equipo”.Trump canceló la visita de las Águilas de Filadelfia como tributo por su triunfo en el Super Bowl a raíz de que la mayoría de los jugadores decidieron que no irían a la Casa Blanca.Pero Trump dijo que le gustaría recibir a los Capitals de Washington, quienes acaban de ganar la copa Stanley de hockey.El presidente dijo; “si quieren venir, éste es el mejor lugar del mundo. Yo estoy aquí. Si no quieren venir, no quiero que vengan”.