Un póster colocado en una escuela de Somerville, Massachusetts, llamó la atención de Georgy Cohen y su esposo, Rick Healy.En la clara letra de imprenta escrita con marcadores de colores se leía:Se cierra la escuela. Se cierra la escuela. Cierra la puertaApaga las luces. Ya no hablesEscóndete detrás del mesabancoEspera hasta que el interior sea seguroSe cierra la escuela. Se cierra la escuela¡Es hora de divertirnos!El texto estaba acompañado por tres imágenes: una chapa con llave dentro, una mano apagando las luces y una persona con un dedo sobre los labios. La letra se canta al ritmo de “Estrellita”, escribe The Washington Post.Healey contó al Post que él y su esposa se toparon el miércoles con el cartel cuando visitaban la escuela durante un recorrido oficial para los padres que tienen planeado inscribir a sus hijos en kínder durante el otoño. El matrimonio tiene una hija de cinco años.Healey se dijo “entristecido” por ver el póster, pero reconoció la razón por la cual pudiera ser necesario en una era de tiroteos escolares.“Puedo entender por qué pusieron esa canción, para ayudar a los niños a entender la situación sin entrar en pánico”, dijo. “Es algo a lo que un niño de cinco años puede dirigir su mente sin necesidad de estar consciente de su significado completo”.El padre de familia no quiso identificar al plantel, pero en varios medios informativos se informó que el póster se encontraba en la escuela Arthur D. Healey.En comunicado conjunto dirigido al Washington Post, el alcalde de Sommerville Joseph Curtatone y la superintendente de las Escuelas Públicas de Sommerville Mary Skipper dijeron que el poema constituía un ejemplo de la estrategia de una maestra a fin de “ayudar a sus jóvenes estudiantes a conservar la calma y recordar los pasos claves que necesitarían seguir durante un simulacro o una emergencia de verdad”.“Aunque preferiríamos que el cierre de los accesos escolares no formara parte de las experiencias escolares, desafortunadamente éste es el mundo donde vivimos”, se lee en el comunicado.De acuerdo con la base de datos del Washington Post, desde la masacre del 20 de abril de 1999 en la preparatoria Columbine más de 125 mil alumnos han experimentado violencia con arma de fuego en las escuelas.El póster sobre el kínder de Sommerville cerrado ha despertado reacciones encontradas.El tuit con el póster se ha vuelto viral, registrando más de 53 mil likes y siendo reenviado 23 mil veces hasta las primeras horas del viernes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.