México era un lugar desconocido para Manuel Antonio Cano Pacheco, de 19 años. Sus padres lo trajeron a Estados Unidos sin visa cuando él apenas tenía 3, narra una historia de The Washington Post.En 2015, calificó para el programa de Acción Diferida para Personas que Llegaron durante su Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la iniciativa para proteger en forma temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos cuando eran niños. Cano Pacheco obtuvo su estatus protegido y, con éste, permiso para trabajar, de acuerdo con Inmigración y Aduanas (ICE).Pero luego fue declarado culpable por dos cargos menores de drogas. Con los fallos se anuló su protección del DACA y, en 2017, ICE lo arrestó. Hace dos meses, ante las altas probabilidades de ser deportado, Cano Pacheco decidió regresar a México. Unos agentes deportadores de ICE lo escoltaron hasta que cruzó la frontera.En vez de graduarse de preparatoria en Des Moines, Iowa, Cano Pacheco volvió a un país con violencia al alza donde casi no conocía a nadie, ni a sus parientes, dijo Alejando Alfaro Santiz, un pastor de Iowa que conoce a la familia. Sus familiares en Iowa se preocuparon por su seguridad, sabiendo que en México a menudo los deportados son blanco de las pandillas, como han confirmado reportes periodísticos.En mayo, tres semanas después de llegar a México, Cano Pacheco fue asesinado en el estado de Zacatecas. Lo degollaron cuando estaba comprando comida con un conocido de su primo, dijeron familiares y amigos al Des Moines Register.“Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo al periódico Juan Verduzco, un amigo de Cano Pacheco en la preparatoria. Su familia no cree que él fuera el objetivo del ataque, pero piensa que éste tuvo que ver con alguna pandilla, dijo Alfaro Santiz.Shawn Neudauer, un vocero de ICE, reiteró que Cano Pacheco no fue deportado. Solicitó su salida voluntaria, misma que se le concedió, después de ser declarado culpable de dos delitos menores adicionales en Iowa, incluyendo manejar intoxicado.La salida voluntaria no incluye las sanciones de una deportación formal. A Cano Pacheco se le puso escolta para regresar a salvo hasta la frontera en Laredo, Texas. Al cruzar, fue turnado a funcionarios mexicanos.Independientemente de las circunstancias en las que llegó a México, el deceso de Cano Pacheco resalta los peligros que numerosos inmigrantes afrontan al regresar a México y América Central.Con frecuencia los políticos y los defensores de los derechos de los inmigrantes mencionan dicho temor a morir al buscar apoyo para causas como el DACA o los menores centroamericanos refugiados. Pero muchas veces no se cuenta el destino de los que regresan a sus países de origen, como señaló el New Yorker en el reportaje “Cuando la deportación constituye una sentencia de muerte”.El Gobierno no monitorea lo que sucede con los deportados, mientras que a menudo las familias de los deportados muertos se abstienen de hablar públicamente.