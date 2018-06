Los Ángeles— El miércoles un juez federal de San Diego se negó a desestimar la demanda en la cual se impugna la práctica de la administración Trump de asegurar a los hijos de los migrantes cuando llegan a la frontera a pedir asilo, determinando ser posible que la “desgarradora separación” de las familias viole la garantía constitucional a un proceso legal.“De ser cierto, dicho comportamiento, como se supone en la presente moción, resulta brutal, ofensivo y no acata las nociones tradicionales de juego limpio y de decoro”, escribió el juez del Distrito Sur de California Dana M. Sabraw.El juez rechazó el argumento gubernamental de que no existen fundamentos constitucionales para impugnar la práctica de separar a las familias —una de las medidas más polémicas en el combate que el Gobierno hace a la inmigración ilegal—, aunque sí descartó otra impugnación en la cual se sostenía que dicha práctica viola las leyes sobre asilo.En su intento por que se declarara improcedente la demanda interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la administración argumentó que las familias que pedían asilo no tenían derecho constitucional a permanecer juntas. Pero el juez señaló que los alegatos de la demanda “describen en forma suficiente actos gubernamentales que destruyen arbitrariamente el sagrado lazo entre padre e hijo, siendo emblemáticos de un ejercicio del poder sin ninguna justificación razonable con fines de algún objetivo gubernamental que sea legítimo en otro sentido”.Lee Gelernt, subdirector del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes del ACLU, consideró que el fallo representaba un considerable avance en la impugnación de la política. “Nos complace enormemente la decisión en torno a un tema que instó a numerosas personas a actuar e indignó al país”, dijo. “El juez no dejó duda alguna en su postura de que la práctica de separar a niños pequeños de sus padres es inhumana”.Un portavoz del Departamento de Justicia rehusó hacer comentarios.

