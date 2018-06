La noche de este martes, elementos de la Policía Estatal de Virginia persiguieron a un oficial de la Guardia Nacional del Ejército que había robado un vehículo blindado de transporte de personal, a lo largo de 96 kilómetros cerca de la base militar Fort Pickett. La persecución concluyó en el centro de Richmond, donde se entregó el chofer, informó The News and Observer.No se dio a conocer el nombre del conductor. WTVR informó que el chofer es comandante de la Guardia Nacional del Ejército y comandante de un batallón de ingeniería destacamentado en la base, dijeron fuentes a la televisora.La Policía Estatal de Virginia inició la persecución poco antes de las 8:00 de la noche, cuando se le notificó que un varón sin identificar había sustraído el vehículo en Fort Pickett, base de la Guardia Nacional situada en Blackstone, dijo WTVR.Los policías lo persiguieron en dirección oriente por la carretera 460 desde el condado Nottoway, para continuar hacia el Norte por la interestatal 95/64, informó el Richmond Times-Dispatch, hasta que finalmente el chofer salió de la autopista en Richmond.La policía despejó frenéticamente la transitada zona centro, agregó el periódico.En videos subidos por un testigo a Twitter pueden apreciarse varias patrullas siguiendo al vehículo por la calle Broad.El vehículo, perteneciente a la Guardia Nacional de Virginia, no contenía ningún arma y durante la persecución circuló a un máximo de 72 kilómetros por hora, informó NBC Washington. Al final el conductor descendió del vehículo y se entregó aproximadamente a las 9:40 pm cerca del Ayuntamiento, agregó la televisora.WTVR informó que la policía disparó con una pistola eléctrica al chofer por no acatar las órdenes de los policías, trasladándolo a un hospital con lesiones menores.La policía se encuentra investigando el incidente sin que hasta ayer se hubieran fincado cargos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.