Ciudad de México— Por tercer mes consecutivo, la cifra de arrestos migratorios hechos por Estados Unidos en la frontera con México superó los 50 mil, de acuerdo con las cifras de la Agencia de Protección Fronteriza y Aduanas.Los agentes fronterizos realizaron 51 mil 912 detenciones durante mayo, un aumento de 160 por ciento frente a los 19 mil 967 arrestos realizados en el mismo mes de 2017, informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.Esto, apunta el diario The Washington Post, significa que las tácticas de la Administración Trump, incluyendo separar a los padres migrantes de sus hijos, no han logrado disuadir a los migrantes.Las detenciones en la frontera esta primavera han alcanzado sus niveles más altos desde que Trump asumió el cargo.De acuerdo con el diario, el Presidente ha reclamado a la la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y otros asesores que cree que no están haciendo lo suficiente para detener la tendencia, pues quiere presumir un número bajo de detenciones antes de las elecciones de medio término en noviembre.En una declaración el miércoles recogida por el medio, el portavoz de Seguridad Nacional Tyler Houlton dijo que la Administración necesita más tiempo para trabajar."Estas cifras muestran que, si bien la Administración Trump está restableciendo el estado de derecho, requerirá un esfuerzo sostenido y un compromiso continuo de recursos a lo largo de muchos meses para desbaratar cárteles, contrabandistas y actores nefastos", dijo.Esta mañana, el Mandatario celebró su día 500 en el cargo presumiendo una frontera más segura."Este es mi 500 ° día en el cargo y hemos logrado mucho: muchos creen más que cualquier presidente en sus primeros 500 días", escribió el Presidente."Recortes masivos de impuestos y regulación, militares y veterinarios, menor criminalidad e inmigración ilegal, fronteras más fuertes, jueces, mejor economía y empleos, y mucho más..."

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.