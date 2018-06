Ensombrecen Lewinsky y Trump gira de Bill Clinton para presentar libro

Un personaje de su pasado sigue interrumpiendo la gira en la que el expresidente Bill Clinton presenta su primera novela: Monica Lewinsky.Luego de que este lunes Clinton reaccionara a la defensiva en el programa televisivo “Today” cuando le preguntaron sobre Lewinsky, la interna de la Casa Blanca con quien sostuvo un amorío cuando era presidente, ayer intentó retractarse del tono de sus comentarios, y quizá incluso del contenido total de lo que dijo, publicó The New York Times.“Cuando algo que fue tan doloroso es traído nuevamente a colación 20 años después de que se concluyó el litigio, uno tiende a paralizarse —y no fue mi mejor momento”, dijo Clinton durante un evento en Manhattan.Durante la entrevista del lunes, Clinton dijo que no modificaría su respuesta ante el escándalo y no consideraba necesitar disculparse en privado con Lewinsky. Conforme el martes reconocía que la entrevista “no fue mi mejor día”, siguió criticando a Craig Melvin, quien lo entrevistó en NBC News, por preguntarle acerca de disculparse ante Lewinski. (Clinton se disculpó públicamente ante ella, pero no en privado. En el escenario volvió a reiterar su disculpa).“Lo que me sorprendió fue que aseverara en forma terminante que yo nunca me había disculpado”, explicó Clinton. “Eso es lo que hizo enojar, no la pregunta en sí”.“Debí de haber recordado que este hombre podría ser mi hijo por su edad”, dijo Clinton, de 71 años en referencia a Melvin, de 39 años.“Me enojé cuando debí de haber estado diciendo que tenía la oportunidad de contar a toda una nueva generación que la travesía que he estado teniendo en los últimos 20 años es una que el país tiene que hacer y que el #YoTambién está exigiendo que hagamos nosotros, y entre más pronto mejor”, dijo Clinton.En el “The Late Show With Stephen Colbert”, del martes a Clinton se le preguntó asimismo sobre el hecho de que se hubiera mostrado “insensible”, como dijo Colbert, en su respuesta. “¿Le gustaría modificar esa respuesta?”, le preguntó Colbert. Clinton dijo que sí.