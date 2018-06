Cargando

Ciudad de México– El abuso de autoridad es un comportamiento que lamentablemente ocurre con frecuencia y es cuando alguien con poder se aprovecha de su cargo para humillar, normalmente con amenazas o violencia física.Recientemente se dio a conocer un video que muestra esto en su 'máximo esplendor' y que desató una ola de críticas en redes sociales.De acuerdo con información de Fox 10 News el 23 de mayo seis agentes de la policía de Mesa en el estado de Arizona, Estados Unidos, golpearon violentamente a un hombre identificado como Robert Johnson.Pero espera, antes que pienses que el hombre se lo merecía por haber realizado algún acto ilegal, déjanos decirte que sólo fue culpable de hablar por teléfono.Si, leíste bien, su 'grave' delito fue tener su celular pegado a la oreja.Un video registrado por una cámara de seguridad, que un ciudadano le hizo llegar al jefe de policía de la fuerza local, Ramón Batista, muestra el momento en el que la víctima se encuentra recargado tranquilamente en una pared cuando sin razón es atacado brutalmente por los oficiales."Me mandaron las imágenes y me dijeron: mira esto parece muy alarmante, y necesito que lo mires. Lo examiné e inmediatamente abrí una investigación", señaló Batista.El jefe de Policía declaró también a AZ Central que sus subordinados no encontraron armas ni nada que involucrara a Johnson en ningún delito."No creo que esta situación tenga que ir por el camino que fue. Buscaremos modificar los lineamientos policiales para limitar la oportunidad en la que se aplicarán golpes al rostro o la cabeza de una persona", dijo.Citado por BuzzFeed News, el abogado de la víctima, Benjamin Taylor, enfatizó lo que se ve en el video y es que "el señor Johnson estaba pacíficamente contra una pared cuando comenzó el asalto. No se resistió".Asimismo advirtió que la mala conducta de estos oficiales habría pasado desapercibida si no hubiera sido capturada por videos de vigilancia y comentó que su representado está internado con "lesiones graves"."La Policía de Mesa tiene una cultura de herir, disparar y matar gente, y este es solo otro incidente que muestra cuanto necesita ser limpiado este departamento", concluyó.

