En entrevista, el procurador general Jeff Sessions defendió hoy en forma enérgica la política de línea dura de la administración que ha dado como resultado que los menores inmigrantes sean separados de sus padres al cruzar de manera ilegal la frontera, publicó The Washington Post.El conductor radiofónico conservador Hugh Hewitt, quien admitió sentirse “inquieto” por las separaciones, presionó en repetidas ocasiones a Sessions sobre la calidad moral y la necesidad de las separaciones familiares. Pero el procurador general se mantuvo firme.“Si las personas no quieren que las separen de sus hijos, no deberían traerlos con ellas”, dijo Sessions, haciendo eco de algunos de los comentarios que hizo en mayo cuando el Departamento de Justicia anunció que empezaría a ejercer acciones penales contra toda persona que cruce ilegalmente la frontera, incluyendo a muchos que soliciten asilo. “Tenemos que hacer llegar este mensaje. A ustedes no se les otorga inmunidad”.La separación de los menores y sus padres es uno de los corolarios de dicha política, si bien el presidente Trump ha intentado culpar a los demócratas tras la ola de indignación y reacciones negativas registrada en las últimas semanas.“No creo que en ninguna edad deba separarse de sus padres biológicos a los niños, pero menos si son bebés o niños pequeños”, dijo a Sessions Hewitt, quien también es columnista en el Washington Post. “Creo que es algo traumático y terriblemente difícil para el niño”.Sessions intentó comparar la política con el sistema legal empleado con los ciudadanos estadounidenses.“Y cada vez que en Estados Unidos se consigna a alguien por un delito, los ciudadanos estadounidenses, y son detenidos, son separados de sus hijos”, dijo Sessions.Ante la pregunta de Hewitt, Sessions admitió no haber visitado ninguna de las instalaciones donde se resguarda a los menores.Hugh preguntó al procurador general si podía imaginar que a sus nietos los separaran de sus padres, si los niños tienen acceso adecuado a representación legal y si existe el derecho moral a que las personas que busquen asilo y los refugiados naveguen por el sistema legal.“No, no creo que sea un derecho moral, Hugh”, dijo Sessions. “Si usted viene al país, primero debe entrar a través del puerto de entrada y pedir asilo si cree tener una razón legítima para el asilo. No debería tratar de cruzar la frontera ilegalmente por un lugar desértico, un lugar remoto, y esperar no ser deportado con presteza. No se les procesa en los juzgados federales”.Sessions negó que el objetivo de la política sea separar a los niños de sus padres.