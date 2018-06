Rompe Paul Ryan con Trump

El vocero del Congreso Paul D. Ryan se sumó a quienes cuestionan la aseveración de Donald Trump de que policías federales pusieron un espía en su equipo de campaña, diciendo hoy a reporteros que él no ha visto “evidencia alguna” en respaldo dichas palabras, dijo The Washington Post.Ryan, quien es republicano, dijo pensar que “la valoración inicial del director Trey Gowdy es precisa”. Se refería a la semana pasada, cuando el director del Comité de Supervisión del Congreso dijo en Fox News que “el FBI hizo exactamente lo que mis conciudadanos hubieran querido que hiciera” al investigar la información según la cual ciertos asesores de campaña de Trump tenían nexos sospechosos con Rusia “y que esto no tiene nada que ver con Donald Trump”.Trump empezó a sostener que el FBI estaba embarcado en una “cacería de brujas” que es “peor que Watergate” a partir del mes pasado, luego de que el director del Comité de Inteligencia del Congreso Devin Nunes exigió que funcionarios de alto nivel del FBI y el Departamento de Justicia lo notificaran sobre la fuente confidencial del FBI que tuvo contacto con miembros del equipo de campaña de Trump.Al rechazar las aseveraciones de Trump y de Nunes, Ryan tuvo cautela de no hablar mal respecto a todas las quejas de Nunes sobre el Departamento de Justicia.“Por lo regular no me gusta hacer comentarios en torno a las sesiones informativas clasificadas”, dijo Ryan. “Permítaseme decirlo de esta manera: creo que la valoración inicial del director Gowdy es precisa. Creo —pero tenemos que seguir investigando—. Estamos esperando varias solicitudes más de documentos. Tenemos que revisar varios documentos más. Todavía tenemos varias preguntas sin respuesta”.“Pero no he visto evidencia alguna que indique lo contrario de la valoración inicial que ha hecho el director Gowdy”, continuó Ryan, añadiendo: “pero quiero asegurarme de que sigamos todas las pistas y nos aseguremos de conseguir respuestas definitivas para estas preguntas. Hasta ahí”.Ryan replicó cuidadosamente asimismo la aseveración que Trump hizo esta semana de que, como presidente, tiene derecho a perdonarse a sí mismo en caso de que durante las indagatorias de Mueller surja evidencia de delitos —señalando al mismo tiempo que no ha hecho nada malo.“No conozco la respuesta técnica para esa pregunta”, dijo Ryan, quien no es abogado. “Pero obviamente creo que la respuesta es que él no debería estar por encima de la ley ni nadie lo está”.