Buscan republicanos detener aumento de aranceles

Washington— Algunos de los senadores republicanos más incluyentes impulsan un plan que requeriría que el Congreso apruebe los aranceles que ordenó el presidente Donald Trump, un inusual intento por enfrentar al gobierno en un tema fundamental que en algún momento definió al partido Republicano.La mayoría de los legisladores republicanos no logran un consenso sobre lo que perciben como instintos proteccionistas de Trump en materia comercial. A pesar de tantos apretones de manos, aún son inciertas las posibilidades de cualquier medida que enfrente al mandatario.Muchos republicanos dudan en enfrentarse a Trump en un duelo que podría no tener el final deseado. Hacerlo podría causar un veto y perjudicar su posición con los votantes de Trump, a los cuales necesitan en las elecciones legislativas.El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, indicó que no está muy interesado en invertirle mucho tiempo a los esfuerzos que presentó hoy en privado el senador Bob Corker y dijo que prefería concentrarse en "lograr la aprobación de medidas".Posteriormente, el segundo republicano de mayor rango, John Cornyn, dijo que espera que los legisladores a los que les preocupan los aranceles puedan superar al presidente para revertir la medida. Cornyn tendrá una charla en la Casa Blanca la noche del martes."No tiene que ser legislativo todo lo que hacemos. Parte de esta labor es persuasiva", comentó Cornyn. Dijo que los legisladores "seguirán insistiendo" ante el presidente y su personal, el cual se encuentra dividido, señaló.Trump llegó a la presidencia con la promesa de cancelar acuerdos comerciales y frenar las prácticas comerciales injustas. Pero su eslogan de campaña no concuerda con la añeja preferencia de los republicanos por los mercados libres y la apertura comercial. El enfrentamiento está generando una pregunta incómoda: Si los republicanos no pueden confrontar a Trump en materia comercial, ¿hay algo en lo que puedan confrontarlo?"Esto es lo que representa a los republicanos", comentó el senador por Arizona, Jeff Flake. "Si creemos en lo que decimos - en comercio, aranceles y prerrogativa en el Congreso - espero que llegue a votarse".La idea que presentaron Corker, el senador Pat Toomey y otros que se han reunido en privado - junto con los demócratas - sería una legislación que requeriría la aprobación del Congreso a los aranceles que ordenó Trump por cuestiones de seguridad nacional.

