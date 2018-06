Aprueba Illinois mariguana como sustituto de sedantes

Legisladores estatales de Illinois aprobaron una medida dirigida a no sólo permitir que la mariguana de usos medicinas de emplee en lugar de sedantes recetados, sino a eliminar los requisitos de que los pacientes registren sus huellas digitales y se sometan a revisión de antecedentes penales, dio a conocer el Chicago Tribune.El cambio permitiría a los solicitantes nuevos adquirir mariguana de usos medicinales en dispensarios con licencia con base en las órdenes de sus médicos, en vez de tener que esperar hasta cuatro meses la aprobación burocrática. Los pacientes con antecedentes penales ya no podrán ser rechazados.El gobernador Bruce Rauner deberá decidir si convierte en ley la propuesta firmándola. Reuner se ha opuesto a la mayor parte de la ampliación de la mariguana de usos medicinales, pero existen indicios de que en el presente caso podría cambiar de parecer. La medida fue aprobada con amplio respaldo bipartidista.El autor original de la iniciativa, el senador estatal demócrata Don Harmon se dijo impresionado por los testimonios presentados en audiencias de pacientes que habían recurrido a la mariguana a efecto de eliminar el uso de opioides como el paracetamol.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calculan que entre 2000 y 2014 en Estados Unidos murieron casi 500 mil personas por sobredosis relacionadas con los opioides. Sin embargo la Agencia Antidrogas no reporta ningún deceso por sobredosis de mariguana.Desde hace largo tiempo las huellas digitales y revisión de antecedentes penales han constituido la queja más común sobre el programa piloto estatal de cannabis medicinal, cuyas ventas comenzaron en 2015 y se tiene contemplado concluya a mediados de la década de 2020.La modificación podría generar la dramática ampliación en el uso de la mariguana de usos medicinales en el estado de Illinois. Actualmente en la entidad sólo existen aproximadamente 37 mil usuarios, a comparación de las ocho millones de recetas de opioides surtidas en 2015.Rauner se opone a un proyecto independiente de ley con el fin de legalizar, gravar y regular la mariguana de uso recreacional. Con las elecciones por la gubernatura en noviembre, en las cuales el contrincante demócrata J.B. Pritzker está a favor de legalizar la mariguana, ampliar la mariguana de usos medicinales representa un potencial punto medio.

