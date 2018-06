Perro muere en aeropuerto durante una escala

Ciudad de México– Recientemente se dio a conocer la muerte de un perrito de 8 años. Esto no se hubiera viralizado de no ser porque 'Alejandro' el perro de raza pomeranian murió durante una escala en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit.La mascota viajaba con sus dueños a bordo de un avión que salió desde Phoenix rumbo a Newark cuando ocurrió la tragedia."Cuando aterrizó aquí en Míchigan, estaba vivo a las 6:30 de la mañana, y luego a las 8:20 no se movía. Simplemente no tiene sentido para mí", dijo el propietario del perro, Michael Dellagrazie, a WDIV-TV.La aerolínea Delta Air Lines explicó a los medios que la azafata checó al can alrededor de las 6 de la mañana y estaba bien. Horas más tarde volvió y ya se encontraba sin vida."Se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la situación para obtener más información sobre por qué pudo haber ocurrido esto para garantizar que no vuelva a suceder", aseguró Delta en un comunicado."Perdimos un miembro de la familia. Eso es exactamente lo que sucedió, y alguien tiene que asumir responsabilidad".La familia Dellagrazie está representada por el abogado Evan Oshan, quien había hecho lo propio con los dueños de un cachorro de bulldog francés que falleció a principios de este año. Una azafata de United Airlines exigió a su dueña que colocara la jaula del perro en el compartimiento del equipaje de mano como si fuera una maleta."Creo que esto se extiende más allá de las mascotas. Las aerolíneas comerciales en general tratan a la gente horrible", expresó Oshan.

