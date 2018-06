Se suicida sospechoso de varios homicidios en Arizona

Este lunes un hombre sospechoso de una serie de homicidios perpetrados en Scottdale, Arizona, se quitó la vida de un disparo, poniendo fin a días de una persecución que mantuvo con el alma en vilo a numerosos miembros de las comunidades legal y de salud mental, informó The Washington Post.Agentes adscritos a los departamentos policiacos de Scottsdale y Phoenix rastrearon la mañana de lunes al sospechoso hasta un hotel Extended Stay situado en Scottsdale. El sargento Vince Lewis, portavoz del Departamento de Policía de Phoenix, dijo a los reporteros que el hombre hizo varios disparos desde el interior de su habitación mientras elementos tácticos evacuaban el hotel. Posteriormente localizaron al sospechoso sin vida con una herida de bala que él mismo se provocó, informó Lewis.La policía no ha identificado al hombre ni ha señalado la razón por la cual cree que cometió los asesinatos. Nadie más resultó herido, mientras que los agentes no activaron sus armas, dijo Lewis.Las víctimas fatales de la ola de homicidios perpetrados a lo largo de varios días trabajaban en ámbitos relacionados.La primera era un prominente siquiatra forense. La policía informó que Steven Pitt, de 59 años, fue baleado el jueves por la tarde en el exterior de su oficina en Scottdale.Aproximadamente a las 2 pm del viernes, dos asistentes legales fueron baleadas en un despacho en el centro de Scottsdale. Fueron identificadas como Veleria Sharp, de 48 años, y Laura Anderson, de 49.La cuarta víctima fatal fue localizada poco después de la medianoche del sábado. La policía informó que un conocido halló a al sicólogo Marshall Levine, de 72 años, sin vida por herida de bala en su oficina, ubicada aproximadamente a la mitad de los lugares donde ocurrieron los otros homicidios.El sargento Ben Holster, portavoz del Departamento de Policía de Scottdale, dijo el fin de semana a reporteros que el asesinato de Pitt estaba relacionado con la muerte de las dos asistentes. El lunes la policía confirmó que el sospechoso también tenía vínculos con el homicidio de Levine.Lewis, el vocero policiaco, dijo que los policías no creen que existan otros sospechosos, si bien la investigación sigue en curso.La muerte de personas que trabajaban en campos relacionados ha despertado especulaciones en el sentido de que Pitt, la víctima más conocida, pudiera haber sido asesinado debido a su profesión, una línea de trabajo que requería que estudiara las mentes de los criminales.“La creencia generalizada es que tal vez haya querido vengarse una persona involucrada que haya estado molesta por un caso”, dijo Justin Yentes, investigador privado en Phoenix que trabaja con abogados penales de la región.

