Arman shopping... ¡de chalecos antibalas!

Estados Unidos— En la entrada del mall de McAllen, en una isla, una vendedora de chalecos antibalas personalizados está atrayendo como clientela a decenas de mexicanos, desde ciudadanos comunes, empresarios, guardias de seguridad, policías, políticos y periodistas.Los productos son ofertados desde 900 hasta mil 400 dólares, con lo que los compradores pueden protegerse de la inseguridad y la violencia que campea en la frontera del lado mexicano.La vendedora ofrece productos de varios colores, estilos y precios; los hay hasta para niños y mujeres en versiones de chamarras, blusas, chaquetas, como los quiera el cliente.Los chalecos antibalas personalizados se venden sobre pedido y la entrega se programa para un plazo de tres semanas, previo pago por la mercancía.La encargada del negocio explica que no tienen sucursales ni oficinas. El propietario del local posee trato directo con la empresa proveedora, establecida en Colombia.La marca, según detalla, es garantía de calidad y legalidad.Los chalecos en existencia para llevarse de inmediato son similares a los usados por reporteros o peritos de criminalística, con bolsas diversas, y bajo el saco de bolsas múltiples se porta el chaleco antibalas, pero su blindaje es exclusivo para detener balas disparadas por armas cortas."La Policía de Texas sabe que estamos aquí, es un negocio legal. No vendemos chalecos placa balística cerámica, esos nomás los usan los policías aquí, pero con pedido especial podemos venderles un chaleco contra balas de alto calibre", detalla la vendedora.Los colores en oferta son azul, rojo, beige o negro. La chamarra negra con chaleco antibalas es la más cara, pues se vende en mil 400 dólares.Para compras de dos o más chalecos de protección, la pequeña compañía ofrece descuentos y para personas que laboran en profesiones como policías o periodistas también hay precios especiales."Basta que nos traigan la credencial de su trabajo y podemos hacerle un descuento, a los mexicanos no les cobramos los impuestos, y ese es ya un ahorro muy grande, de casi 100 dólares", explica la dependiente.La mujer relata que el negocio ha tenido éxito por la clientela mexicana que acude, al grado tal que están planeando ya la expansión a un local más grande y fijo, quizá no dentro del mall, pero por la misma Calle Diez de McAllen.En Tamaulipas persiste la violencia generada por los grupos criminales, que aplican cobro de cuotas, secuestran, bloquean carreteras y han sembrado terror con tiroteos, ejecuciones y persecuciones.En cruces fronterizos como Nuevo Laredo y Reynosa, por ejemplo, abundan los enfrentamientos entre delincuentes, así como las extorsiones en las aduanas y el acoso a los viajeros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.