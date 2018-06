Washington— La Suprema Corte dio la razón a un pastelero del estado de Colorado en el caso sobre los derechos de las parejas del mismo sexo contra reclamos sobre libertad de culto.A nombre de la mayoría en el fallo por votación 7-2, el magistrado Anthony M. Kennedy determinó que una comisión estatal había violado la protección constitucional a la libertad de religión del pastelero, Jack Phillips, quien se había rehusado a crear un pastel especial para una pareja gay.“Estuvo en peligro la idea neutral y respetuosa a la cual tenía derecho Phillips”, escribió Kennedy. “La forma en que la Comisión de Derechos Civiles abordó el caso presenta algunos elementos de hostilidad clara e impermisible para con las sinceras creencias religiosas que motivaron la objeción de Phillips”.La decisión dejó abierta la posibilidad de que otros casos sobre temas similares puedan decidirse de manera distinta.“El resultado de los casos como el presente registrados en otras circunstancias deben esperar a que los tribunales lleven a cabo mayores análisis”, escribió el magistrado, “todo en el contexto de reconocer que dichas disputas deben resolverse con tolerancia, sin indebida falta de respeto a las creencias religiosas sinceras y sin someter a las personas homosexuales a humillaciones cuando soliciten bienes y servicios en un mercado abierto”.El caso, Pastelería Masterpiece v. la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, No 16-111, surgió a raíz de un breve encuentro ocurrido en 2012, cuando David Mullins y Charlie Craig visitaron en Lakewood, Colorado, la pastelería de Phillips. Los dos hombres iban en busca de pastel de bodas para una fiesta a celebrarse en Colorado.Phillips los rechazó, manifestando que no usaría su talento a fin de transmitir un mensaje de apoyo del matrimonio entre personas del mismo sexo que no iba de acuerdo con sus creencias religiosas. Mullins y Craig se dijeron humillados por la negativa de Phillips y presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Civiles, diciendo que Phillips había violado una ley estatal que prohíbe la discriminación con base en la orientación sexual.Mullins y Craig ganaron ante la comisión y en los juzgados estatales. La Suprema Corte de Colorado determinó que no se había violado la libertad de expresión de Phillips.

