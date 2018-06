La mayoría de las mujeres con el tipo más común de cáncer de seno en etapa temprana pueden prescindir en forma segura de la quimioterapia después de la cirugía, de acuerdo con un informe muy esperado. De seguro los resultados darán celeridad a la reducción en el uso de la quimioterapia para la enfermedad, escribe The Washington Post.Los hallazgos de la prueba sobre tratamiento para el cáncer de mama más grande jamás realizada demostraron que la mayoría de las pacientes que presentan riesgo intermedio de reincidencia del cáncer pueden evitar someterse a la quimioterapia y sus efectos colaterales a menudo debilitadores.“Llevamos años esperando estos resultados”, dijo Allison Kurian, oncóloga de la Universidad Stanford que no participó en la prueba. “Van a cambiar el tratamiento —y quitar la incertidumbre a las mujeres que tienen que tomar decisiones”.Anteriormente en el mismo estudio iniciado hace 10 años se confirmó que las pacientes con bajo riesgo, de acuerdo con una prueba genómica en sus tumores, pueden prescindir de la quimioterapia.En conjunto, los dos grupos representan aproximadamente el 70 por ciento de las mujeres a quienes se diagnosticó el tipo de cáncer de seno más común. Lo anterior significa que cada año más de 865 mil mujeres pueden olvidarse de la quimioterapia.Algunas de las mujeres ya han dejado de recurrir a la quimioterapia con base en estudios menos rigurosos. Ahora pueden tomar esa decisión con confianza, dijeron expertos. Otras pacientes pueden cambiar el enfoque de su tratamiento con base en los resultados.El cáncer en cuestión es provocado por hormonas, no se ha propagado a los ganglios linfáticos y no contiene la proteína HER2. En general, después de la cirugía, dichas pacientes reciben terapia endocrina, tamoxifen, la cual está diseñada a fin de bloquear los efectos generadores de cáncer que tienen las hormonas.Otis Brawley, jefe médico y funcionario científico de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, calificó la prueba como buen ejemplo de “medicina de precisión” y dijo que evitaría que muchas personas se sometan a quimioterapia innecesaria.

