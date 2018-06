Usaron bacterias para curar a estos pacientes

La bacteria puede apoderarse de los intestinos de una persona y ser difícil de erradicar. La infección provoca fiebre, vómitos, calambres y diarrea tan severos que tan sólo en Estados Unidos causa 14 mil muertes.La primera línea en el tratamiento de los microbios agresores, denominados Clostridium difficile, son los antibióticos. Pero un grupo de científicos noruegos se preguntó si podría funcionar algo menos común —un enema con una preparación de bacterias procedentes de las heces de personas sanas—.La respuesta, de acuerdo con el informe publicado el sábado en el Boletín de Medicina de Nueva Inglaterra, es afirmativa.Hasta ahora, nunca se había realizado en más de un centro médico una prueba clínica en la cual se hayan investigado los llamados trasplantes fecales como primera terapia para las infecciones de C. difficile, dijo el doctor Michael Bretthauer, gastroenterólogo en la Universidad de Oslo y principal autor del nuevo estudio.La Dirección de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos autoriza los trasplantes fecales y las sociedades profesionales las avalan, pero sólo como último recurso en el tratamiento de las infecciones de C. difficile cuando fallaron los antibióticos, señaló el doctor Alexander Khoruts, gastroenterólogo de la Universidad de Minnesota.Varias pruebas clínicas reducidas y la experiencia clínica de los médicos han demostrado que el trasplante fecal puede funcionar en dicha situación desesperada.“Definitivamente constituye un cambio de paradigma utilizarlo en las primeras y no en las últimas etapas”, dijo la doctora Nasia Safdar, especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Wisconsin.El estudio realizado en Noruega fue reducido —sólo 20 pacientes asignados al azar para atenderlos con bacterias fecales o con antibióticos—. No se trata de una muestra de tamaño suficiente para determinar si los trasplantes son mejores que los antibióticos.Sin embargo, el objetivo del experimento era demostrar que el tratamiento con las bacterias fecales no es peor.Cinco de los nueve pacientes atendidos con las bacterias fecales se curaron de inmediato de las infecciones, a comparación con cinco de 11 en el grupo con antibióticos. Luego se dio antibióticos a tres de los cuatro otros pacientes a quienes se aplicaron bacterias; dos se curaron en unos cuantos días.Los investigadores están planeando iniciar durante el verano un estudio con 200 pacientes a fin de obtener resultados más definitivos.

