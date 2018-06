Impugnaría presidente de EU citación de Mueller

Washington DC– El equipo legal del presidente Donald Trump impugnará cualquier intento para obligarlo a testificar frente a un jurado investigador dentro de la pesquisa sobre Rusia del Fiscal Especial, Robert Mueller, afirmó el abogado del Mandatario Rudolph Giuliani, quien restó importancia a la idea de que pudiera indultarse a sí mismo.En diversas entrevistas televisivas, Giuliani ha insistido en uno de los principales argumentos expuestos en una carta del equipo legal del republicano dirigida en enero a Mueller y difundida recientemente: un jurado investigador no puede expedir una citación a un presidente como parte de las investigaciones sobre la intromisión extranjera en los comicios de 2016.Sin embargo, Giuliani se desmarcó de uno de los argumentos más coherentes expuestos en la carta y del que The New York Times informar primero este sábado, de que un Presidente no podría haber cometido obstrucción de la justicia porque tiene la autoridad para si lo desea, terminar con la pesquisa, o incluso ejercer su facultad para conceder el perdón."Perdonarse él mismo sería impensable y probablemente conduciría a un juicio político de inmediato", señaló Giuliani en Meet the Press de NBC."Y no tiene necesidad de hacerlo, no ha hecho nada malo", añadió.El exalcalde de Nueva York, quien no formaba parte del equipo legal cuando la carta fue escrita, argumentó que el mandatario probablemente sí tenga la facultad para ejercer el autoperdón, lo que juristas rechazan, aunque señaló que el equipo legal del presidente no ha examinado la opción, que a decir muchos observadores podría causar una crisis constitucional en la nación."Me parece que las ramificaciones políticas serían difíciles", declaró Giuliani a This Week de ABC."Perdonar a otras personas es una cosa y perdonarse uno mismo es complicado", afirmó.Donald Trump ha concedido en los últimos días dos perdones en casos ajenos y ha conversado sobre otros, medida interpretada como un posible guiño a los aliados implicados en la pesquisa sobre Rusia.La carta, con fecha de 29 de enero, fue enviada a Mueller por John Dowd, uno de los abogados de Trump que renunció al equipo legal.