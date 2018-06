Buscan evitar entrevista de Mueller a Trump

Estados Unidos— Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han mantenido durante meses una campaña silenciosa para impedir que el Fiscal Especial Robert Mueller lo obligue a testificar sobre una supuesta obstrucción de la justicia en torno a la trama rusa.A través de una carta de 20 páginas -enviada al asesor de Mueller y a la que el diario The New York Times tuvo acceso, la defensa sostiene que el presidente no puede obstruir ilegalmente ningún aspecto de la investigación sobre la supuesta intromisión de Rusia ya que ha ejercido autoridad ilimitada sobre todas las investigaciones federales, por lo que la Constitución lo faculta, si lo desea, terminar con la investigación o ejercer su poder de indulto.La defensa teme que si Trump responde a las preguntas, ya sea voluntariamente o frente a un gran jurado, correría el riesgo de exponerse de mentir sobre las acusaciones a los investigadores, un delito potencial."No sabemos cuál es la ley sobre intersección entre los estatutos de obstrucción y el presidente ejerciendo su poder constitucional para supervisar una investigación en el Departamento de Justicia", dijo Jack Goldsmith, profesor de la Escuela de Leyes de Harvard, quien supervisó la Oficina del Departamento de Justicia durante la Administración de Bush.La carta, entregada personalmente en la oficina del asesor de Mueller en enero, ofrece una visión distinta sobre las negociaciones de alto riesgo sobre una posible entrevista con Trump.El documento presenta una serie de reclamos que presagian una potencial pelea de citación que podría desarrollarse en los meses previos a las elecciones legislativas en noviembre."Nos recuerda nuestro deber de proteger al presidente y su oficina", escribieron los abogados John M Dowd, y Jay A. Sekulow, argumentando que el Fiscal Especial tiene decenas de miles de páginas de documentos que necesita proporcionados por ellos y testimonios de testigos, obviando la necesidad de una entrevista con Trump.Sin embargo, Mueller ha informado a los abogados que necesita hablar con Trump para determinar si tenía la intención criminal de obstruir la investigación de los posibles vínculos de sus asociados con la interferencia electoral de Rusia.En caso que Trump mantenga su negativa a ser interrogado, Mueller tendrá que sopesar sus argumentos al decidir si continúa con una histórica citación con un gran jurado."La principal función del presidente como jefe ejecutivo no debería verse obstaculizada por las solicitudes de entrevista", escribieron los abogados."Que testifique degrada la oficina del presidente ante el mundo".

