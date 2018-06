Washington— El número de migrantes que están intentando cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos permaneció alto en el mes de mayo, de acuerdo a funcionarios de la administración y agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que es un indicio temprano de que las medidas de “cero tolerancia” que separan a los padres de sus hijos y el despliegue de la Guardia Nacional que llevó a cabo el presidente Donald Trump, no han tenido un efecto de disuasión inmediata, publicó The Washington Post.Se espera que en los próximos días, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) publique el total de arrestos que llevó a cabo, cuyo dato ha sido observado muy de cerca, y funcionarios de la administración Trump están augurando que habrá un nuevo exabrupto del presidente.El mandatario utilizó las estadísticas como un impulso para el éxito de sus políticas de línea dura en inmigración cuando los arrestos en la frontera se desplomaron a bajos históricos, meses después de haber asumido la presidencia durante el año pasado.Trump publicitó la reducción como un triunfo personal.Desde entonces, las tendencias de migración se han revertido. En marzo y nuevamente en abril, los arrestos en la frontera excedieron los 50 mil, siendo el total mensual más alto de la presidencia de Trump, lo cual ha provocado arranques de ira, según dijeron sus asesores.Trump arremetió contra la secretaria de DHS, Kirstjen Nielsen, durante una reunión de gabinete que se efectuó el 9 de mayo, increpándola durante casi 30 minutos sobre el aumento en los cruces ilegales, además de exigirle que “cerrara” la frontera.Trump ha amenazado con cerrar el Gobierno en este otoño si los demócratas no le proporcionan los fondos para el muro fronterizo.Se espera que el total de arrestos en mayo sea tan alto como los dos meses anteriores, dijeron funcionarios de la administración y agentes de la Patrulla Fronteriza.Numerosos grupos de migrantes centroamericanos han sido tomados bajo custodia en el Valle del Río Grande en el sur de Texas en las últimas semanas, de acuerdo con agentes de la Patrulla Fronteriza que hablaron de manera anónima debido a que no están autorizados para discutir sobre esos operativos.

