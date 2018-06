'Políticas de Trump son un desastre'

Ciudad de México– Los republicanos condenaron la reciente determinación del Gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a países aliados; alarmados por el efecto que esto tendrá para el partido en las elecciones legislativas del próximo noviembre, reportó Forbes.Hacia una campaña de medio término muy disputada, la decisión de Trump orilla nuevamente al GOP a una guerra de políticas sobre el libre comercio que ha definido al partido durante décadas, según detalla el portal informativo estadounidense Politico.comAunque Trump ha llegado a acuerdos con países como Corea del Sur, Brasil, Australia y Argentina, para los Republicanos la política comercial de Trump es un “desastre”, publicó ForbesPese a meses de campañas de cabildeo del Partido Republicano de los Estados Unidos (GOP por sus siglas en inglés), la administración en curso anunció el pasado jueves que el acero y aluminio que EU importe de Canadá, México y la Unión Europea, recibirán un arancel de 25% y 10%, respectivamente, bajo la Sección 232.“Hacer América Grande, Otra Vez” no significa “Hacer América como en 1929”, afirmó el Senador Ben Sasse quien advirtió que fueron políticas similares las que desencadenaron la Gran Depresión hace 90 años.“Esto es tonto. Europa, Canadá y México no son China. No tratas a tus aliados del mismo modo que a tus oponentes”,agregó.En tanto, miembros del GOP expresaron su preocupación sobre el daño que provocarán estas medidas a sus ciudadanos. Y señalan que los aranceles se reducen a “impuestos más altos” para los consumidores en Estados Unidos.“Este es un gran error. Estas tarifas aumentarán los precios y destruirán empleos de manufactura, especialmente en la industria automotriz, básicamente un tercio de todos los empleos de manufactura en Tennessee” afirmó el Senador Lamar Alexander.La decisión de Trump, catalogada como un “abuso de autoridad” por el presidente de Relaciones Exteriores del Senado Bob Corker, fue una sorpresa para la mayoría de los miembros de alto rango del Capitolio, quienes no fueron notificados hasta el miércoles por la noche.Las reuniones informativas sobre las nuevas políticas no se llevaron a cabo hasta el jueves, de acuerdo a fuentes Republicanas. Los líderes del congreso no fueron informados hasta la mañana del jueves, informó una persona familiarizada con el asunto.Aunque han expresado su desacuerdo con la decisión de Trump, líderes republicanos como Paul Ryan o Mitch McConnell no han mostrado interés en aprobar una legislación para bloquear las tarifas del mandatario estadounidense o requerir la aprobación del Congreso.

