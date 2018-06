No hay nada como el patíbulo político para que un político en peligro se concentre, y el representante republicano Jeff Denham está respondiendo de manera que llega a casi todos en esta región agrícola californiana. Está dirigiendo el ataque contra el Capitolio para presionar al vocero Paul D. Ryan a fin de someter a votación un proyecto de ley dirigido a proteger a los dreamers.Más de 20 otros congresistas republicanos —aproximadamente la mitad de ellos políticamente vulnerables y muchos de distritos con poblaciones hispanas grandes— han seguido su llamado, firmando una petición a la cual le faltan unos cuantos votos para obligar a actuar a Ryan. De funcionar, el partido se embarcaría en un debate inmigratorio políticamente arriesgado en año electoral. A efecto de evitar dicho enfrentamiento, el portavoz ha programado una junta de dos horas con los miembros de su partido cuando los legisladores regresen la semana próxima a Washington.“Ha habido varios críticos que dicen que esto podría costarnos nuestra mayoría”, señaló Denham, quien en las poco comunes elecciones primarias “bipartidistas” que tendrán lugar aquí el martes compite con cinco demócratas y un republicano. “Me preocupa que si no hacemos nada, eso podría costarnos nuestra mayoría. Así que sí, es arriesgado. Pero es lo que se debe hacer”.Desde Miami hasta California, los signatarios de la petición conforman un grupo rebelde que no sólo está dificultándole la vida a Ryan sino que también están enfrentándose a la conservadora Bancada de la Libertad, la cual a menudo dicta las políticas en la Cámara Baja. De los 23 republicanos que firman la petición, 11 se encuentran en distritos claramente disputados. Otros cinco anunciaron su jubilación o ya abandonaron el Congreso.“La Bancada de la Libertad ha estado hostigando a Ryan desde siempre, sobre todo en lo relativo a la inmigración”, dijo Frank Sharry, el fundador y director ejecutivo de La Voz de Estados Unidos, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes. “Pero la mayoría republicana depende de distritos como el de Denham”.En el X Distrito Congresista de California, donde los hispanos representan casi el 45 por ciento la población, resulta difícil exagerar el efecto de las políticas inmigratorias en la vida cotidiana. Denham ganó en 2016 el distrito por tres puntos porcentuales.Alrededor del país, las cifras electorales de los republicanos que han firmado la petición son básicamente las mismas —y en ciertos casos peores.En Texas, el representante Will Hurd, cuyo amplio distrito incluye aproximadamente mil 300 kilómetros (800 millas) de la frontera sur de Estados Unidos tiene ante sí el fuerte reto de Gina Ortiz Jones, la demócrata exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea y excombatiente de la Guerra de Irak. En 2016, Hurd ganó por un punto el distrito.Junto con el representante demócrata californiano Pete Aguilar, Hurd ha impulsado una iniciativa ´con la que se ofrecería a los dreamers una vía a la ciudadanía al tiempo de destinar más personal a la seguridad fronteriza. Dicha propuesta, que Denham apoya, constituye una de cuatro medidas —incluyendo la de línea dura que presenta la Bancada de la Libertad— que el Congreso analizaría en caso de tener éxito la petición.

