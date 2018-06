Mujer pierde los dedos del pie y casi la vida por usar un DIU

Ciudad de México— Hasta hace un par de décadas lo normal para una mujer era tener más de 6 hijos y ser ama de casa, ya que se tenía pensando que eso era para 'lo que habían nacido' y debían dedicarse cuerpo y alma a su familia y a las actividades del hogar.Sin embargo, desde hace algunos años, las mujeres decidieron 'rebelarse' y cambiar de rol, vivir bajo sus propias reglas sin tener que hace cargo de nada ni de nadie.Aunque desde épocas remotas el hombre ha usado métodos anticonceptivos para el control de la natalidad y la planificación familiar, en la actualidad son cuando más popularización han tenido.Para miles de mujeres usarlos ha sido una bendición pero para una en específico, ha sido el peor error de su vida.En Baltimore, Estados Unidos, Tanai Smith, compartió detalles de su complicada recuperación después de que su dispositivo intrauterino DIU se rompiera dentro de su cuerpo.La historia comienza cuando a un mes de dar a luz los doctores le sugirieron que si ya no quería tener más hijos se colocara el dispositivo asegurando "era el mejor y el más seguro de su tipo".Durante 3 años lo tuvo sin complicaciones hasta el día que sintió un agudo dolor en el estómago.“Lo primero que me vino a la mente fue: '¿Es este el DIU?', se cuestionó.Eventualmente el dolor se volvió tan grande que tuvo que abandonar su trabajo e internarse en un hospital donde se le realizó una radiografía.“El médico entró con una expresión extraña en la cara y dijo que definitivamente el DIU estaba ahí, pero que había sido empujado hacia el área pélvica por lo que tenía que someterme a una cirugía".Smith se operó el 13 de diciembre, y aunque los médicos pudieron quitarle parte del DIU, varios pedazos se quedaron dentro.Aunque salió con vida de la cirugía, los doctores le informaron que el dispositivo se había movido hasta su hígado antes de su extracción. Días más tarde, entró en shock séptico y sus manos y pies se hicieron negros porque perdió el flujo sanguíneo.“Mi órgano comenzó a fallar. Estaba en un respirador, estaba en diálisis porque mis riñones no funcionaban correctamente. Todo lo que podría salir mal salió mal. A mis padres se les dijo que yo era la paciente más grave en el piso y que no pensaban que iba a lograrlo. Pero con fe y Dios, y las oraciones que todos enviaron, estoy aquí hoy", celebra la fémina.Lamentablemente a inicios de mayo le tuvieron que amputar los dedos del pie.“Finalmente estoy saliendo a contar mi historia porque siento que puedo ayudar a alguien", afirmó.

