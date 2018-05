Considera Trump repartir indultos

Ciudad de México– Donald Trump aseguró que utilizará su poder presidencial para conmutar la sentencia de un analista conservador, y analiza hacer lo mismo por la presentadora de televisión Martha Stewart, además de conmutar la sentencia de un exgobernador republicano.Trump anunció en Twitter que planeaba perdonar al comentarista conservador Dinesh D'Souza, quien se declaró culpable de fraude en financiamiento de campaña."Le daré un perdón total a Dinesh D'Souza hoy. ¡Fue tratado injustamente por nuestro Gobierno!'', escribió.En 2014, D'Souza fue sentenciado a cinco años de libertad condicional luego de declararse culpable de violar la ley electoral federal al hacer contribuciones ilegales a una campaña del Senado de Estados Unidos a nombre de otras personas.Además, en el Air Force One, el presidente dijo que está considerando actuar a favor del exgobernador de Illinois Rod Blagojevich y perdonar a Martha Stewart.El exgobernador demócrata comenzó a cumplir su condena de 14 años de prisión por condenas por corrupción en 2012. Su fecha programada para el estreno es 2024. Blagojevich también participó en el reality show Trump "Celebrity Apprentice" en 2010.Trump dijo a periodistas que Blagojevich dijo algo tonto, pero que muchos políticos lo hacen y cree que su sentencia es excesiva.Stewart fue condenada en 2004 por obstruir la justicia y mentirle al Gobierno sobre por qué había vendido acciones en una empresa justo antes de que su precio cayera en picada. Cumplió una sentencia de 5 meses en prisión y 5 de arresto domiciliario."Solía ser una de mis mayores fanáticas", dijo.Trump ha usado su poder antes para indultar a dos republicanos: el ex Sheriff Joe Arpaio, por desobedecer la orden de una corte sobre su detención de migrantes, y el ex asesor de la Casa Blanca Lewis Lybby, quien mintió al FBI en una unvestigación.Además, perdonó al banquero Sholom Rubashkin, acusado de fraude bancario, al soldado Kristian Saucier, quien tomó fotografías de un submarino nuclear y, póstumamente, al boxeador Jack Johnson, condenado por viajar con una mujer blanca en 1913.Con información de AP

