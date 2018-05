Encontrándose en Lima, Perú, poco después de las elecciones 2016, el expresidente estadounidense Barack Obama batallaba para comprender la victoria de Donald J. Trump.“¿Y si estábamos equivocados?”, preguntó a los colaboradores que lo acompañaban en la limusina presidencial.Obama había leído una columna en la cual se argumentaba que los liberales habían olvidado lo importante que era para la gente la identidad y habían promocionado un cosmopolita globalismo vacío que dejó a muchos sintiéndose excluidos. “Tal vez exageramos”, dijo Obama. “A la mejor la gente nada más quiere volver a sentirse parte de un grupo”.Sus colaboradores le aseguraron que hubiera ganado de haber podido contender por una gestión más y que la próxima generación tenía más en común con él que con Trump. Obama, el primer hombre negro electo como presidente, no pareció convencido. “A veces me pregunto si me adelanté 10 ó 20 años”, dijo.Durante las semanas posteriores a la elección de Trump, Obama pasó por varios estados de ánimo, de acuerdo con el libro nuevo de su asesor Benjamin J. Rhodes. Por momentos, el mandatario saliente pensaba a largo plazo, mientras que en otros tenía destellos de ira. Se refirió a Trump como personaje de “caricatura” a quien le interesaban más los tamaños de las multitudes que iban a verlo que alguna política en particular. Y llegó a dudar en sí mismo, algo raro en él, preguntándose si se había equivocado al juzgar su influencia en la historia estadounidense.Programadas para salir a la venta la próxima semana, las memorias de Rhodes publicadas por Random House, “El mundo como es”, ofrecen un vistazo al santuario interior cuidadosamente sellado de Obama desde la perspectiva de una de las pocas personas que lo vieron de cerca durante los ocho años de su presidencia. Pocos momentos conmocionaron más a Obama que la decisión de los electores de cambiarlo por un candidato que había puesto en duda su propio nacimiento.Rhodes fungió como subasesor de seguridad nacional en el curso de algunos de los momentos más trascendentales de la presidencia de Obama.Pero su libro ofrece una nueva perspectiva, aunque sólo ligeramente abierta, sobre cómo manejó el presidente número 44 de Estados Unidos la intervención rusa en las elecciones de 2016 a fin de ayudar a que Trump resultara electo.Al entregar el poder a alguien decidido a destruir todo lo que él había logrado, Obama aludió a la película sobre la mafia “El Padrino”: “me siento como Michael Corleone. Casi no lo podía creer”.Pero no obstante las críticas inclusive de exasesores de Obama, Rhodes deja entrever muy poco que el expresidente haya pensado haber podido hacer más por contrarrestar la participación de Rusia en las elecciones. Obama había autorizado que los líderes de inteligencia advirtieran un mes antes sobre la interferencia rusa, pero se vio limitado debido a que el senador Mitch McConnell, el líder republicano, rehusó aceptar un comunicado bipartidista.Rhodes señala que en ese entonces ni él ni Obama tenían conocimiento de que el FBI estuviera investigando los contactos entre el equipo de campaña de Trump y Rusia, a pesar de que Trump haya declarado recientemente de manera no corroborada que el presidente saliente había puesto uno o varios “espías” en su equipo de campaña.Al día siguiente de las elecciones, Obama se dedicó a animar a su personal. Pero días después, se veía menos optimista. “No sé”, dijo a sus colaboradores. “Quizá esto es lo que la gente quiere. Yo ya le dejé a él bien la economía. Nada de datos. Nada de consecuencias. Pueden tener nada más una caricatura”.Obama añadió que “pronto averiguaremos qué tanto aguantan nuestras instituciones, en el país y alrededor del mundo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.