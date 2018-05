Muere trans centroamericana bajo custodia de ICE

Nuevo México— La muerte de una hondureña transexual bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha generado indignación entre activistas, los cuales exigieron que los migrantes de la comunidad LGBTQ esperen en libertad mientras se resuelve su caso.Las autoridades federales aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento de la hondureña de 33 años, quien murió el viernes en un hospital de Albuquerque.La mujer fue admitida después de presentar síntomas de neumonía, deshidratación y complicaciones vinculadas al VIH.Algunos activistas la identificaron como Roxana Hernández y dijeron que formó parte de una caravana de migrantes centroamericanos que viajaron a través de México hasta la frontera con Estados Unidos en San Diego el mes pasado.Sin embargo, las autoridades la registraron bajo el nombre de Jeffry Hernández, y dijeron que fue detenida por primera vez el 13 de mayo en San Diego.Más tarde fue transferida a El Paso, Texas, y después a un centro de detención en el oeste de Nuevo México, donde fue alojada en la unidad de transexuales. Es la sexta persona en morir bajo custodia del ICE desde octubre del 2017.La molestia se dio en un contexto en el que el presidente Donald Trump y otras personas critican la práctica de liberar a los migrantes en lo que se resuelven sus audiencias de deportación.Hasta ahora, 19 legisladores le enviaron una carta el miércoles a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la que expresaban su preocupación sobre las condiciones en las que se retiene a los migrantes LBGTQ preguntando si son protegidos de posibles maltratos.En la misiva se le solicita a la agencia federal utilizar su discreción para liberar a los migrantes que sean considerados de alto riesgo de sufrir maltrato a fin de que permanezcan seguros durante el proceso para definir su situación migratoria.El Centro Legal para Transexuales, con sede en California, y otros grupos activistas emitieron declaraciones esta semana en las que exigieron que las autoridades de migración no detengan a las personas transexuales mientras se revisan sus casos."El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas evidentemente no puede detener de manera segura a las mujeres transexuales, y por lo tanto no debería detenerlas en absoluto", dijo Aaron C. Morris, director ejecutivo de Igualdad Migratoria, un grupo por los derechos de los migrantes LGBTQ con sede en Nueva York.Por su parte, el grupo activista Pueblo Sin Fronteras asegura que Hernández se presentó inicialmente ante agentes fronterizos estadounidenses en el puerto de entrada de San Ysidro, California, el 9 de mayo y pidió asilo. El grupo cuestionó si Hernández recibió atención médica adecuada mientras estuvo bajo custodia federal.El 13 de mayo fue entregada al ICE, que supervisa los centros de detención de migrantes, donde a todos sus detenidos se les aplican exámenes médicos, dentales y de salud mental.De acuerdo con las autoridades, la mujer ingresó el 17 de mayo al Hospital General Cibola en Grants, Nuevo México. Ese mismo día fue transferida al hospital de Albuquerque, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta que falleció. Personal de la institución indicó que la causa preliminar de muerte fue un paro cardiaco.Las autoridades de migración aseguraron que, entre el 2005 y 2014, Hernández ingresó tres veces ilegalmente a Estados Unidos.

