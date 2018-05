Rechazan republicanos decisión de administración de Trump

Washington— Legisladores republicanos de Estados Unidos criticaron la decisión de la administración Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y México."Esta acción pone en riesgo a los trabajadores y las familias estadounidenses, cuyos empleos dependen precisamente de los productos adquiridos a estos importantes socios comerciales", indicó Kevin Brady, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes."La Administración tendrá que venir al Capitolio a ofrecer respuestas sobre el daño indiscriminado que estos aranceles causan a nuestros negocios locales", afirmó Brady, quien criticó al Gobierno federal por su oneroso proceso de exclusión de productos de los aranceles al acero y el aluminio."Por otra parte, el proceso de exclusión de productos sencillamente no funciona. Pido que la administración redoble sus esfuerzos para mejorar mucho el proceso de exclusión de productos y así ayudar a los fabricantes estadounidenses", dijo.Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado, dijo que seguirá presionando para modificar el rumbo en relación con los aranceles sobre el acero y el aluminio."Mi posición no ha cambiado: Los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio son un alza a los impuestos para los estadounidenses y tendrán consecuencias perjudiciales para los consumidores, los fabricantes y los trabajadores", indicó Hatch."Debemos avanzar a partir de nuestro éxito en la revisión del código fiscal del país con políticas comerciales complementarias que en lugar de favorecer una industria estrecha vuelvan más competitivos a todos los sectores de la economía de Estados Unidos", afirmó.El senador republicano Ben Sasse del estado de Nebraska calificó de absurdos los aranceles y advirtió que en la década de de los veinte los aranceles llevaron a la Gran Depresión."El proteccionismo general fue en gran parte la razón por la que Estados Unidos tuvo una Gran Depresión. 'Hacer grande a Estados Unidos otra vez' no debería significar 'Llevar a Estados Unidos a 1929 de nuevo'", indicó en una declaración.El Presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido no extender las exenciones temporales a los aranceles al acero y aluminio de estos tres socios comerciales clave, dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y añadió que los aranceles entrarán en vigor el viernes.Al respecto, su único comentario ha sido un tuit: "¡Comercio Justo!"La Administración Trump está utilizando la llamada Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, una ley de décadas de antigüedad, para imponer aranceles a los productos de acero y aluminio importados con el argumento de la seguridad nacional, lo cual ha generado una fuerte oposición en la comunidad empresarial nacional y en los socios comerciales de Estados Unidos.

