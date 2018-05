Descubren hongo que vuelve zombies a las hormigas

Si eres fan de ver y leer cosas relacionadas con virus mortales y aparente fin del mundo seguro sabes lo que es un 'zombie'De acuerdo con la definición de la Real Academia son "personas o animales muertos que han sido reanimados con el fin de dominar su voluntad".La leyenda de los muertos vivientes está asociada al vudú, ya que según esta creencia algunos hechiceros y santeros pueden inducir a una persona en un estado cataléptico mediante una combinación de drogas.Sin embargo, en la actualidad, este tema no se ha popularizado por tradiciones africanas, sino por películas y libros que relatan historias de virus y germenes que acaban con la humanidad.Bueno, pues aunque no lo creas, recientemente se dio a conocer que un hongo parásito llamado Cordyceps unilateralis tiene la capacidad de convertir a su 'huésped' en zombie.Pero antes que empieces a preocuparte, déjanos decirte que este parásito sólo ataca a las hormigas carpinteras.De acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, este hongo modifica radicalmente la conducta de los insectos himenópteros y los obliga a subir a la parte superior de una planta.Allí quedan anclados de las hojas con sus mandíbulas y patas traseras hasta que mueren de hambre.Los investigadores han descubierto que las hormigas afectadas no siempre muerden en la misma parte de la planta, ya que la elección de hojas o ramitas está vinculada con el clima local. A medida que las condiciones climáticas siguen cambiando, los hongos se han visto obligados a adaptarse."En las zonas tropicales las hormigas 'zombies' muerden las hojas, pero en las templadas muerden ramas o la corteza", explicó David P. Hughes, profesor asociado de entomología y biología en la Universidad Estatal de Pensilvania.Asimismo, en el artículo se detalla que las hormigas carpinteras y este tipo concreto de hongo parásito se pueden encontrar en todo el mundo excepto en Europa. No obstante, el descubrimiento en Alemania de una hormiga de esta especie fosilizada, que se estima que tiene 47 millones de años, prueba que antaño vivieron en la región pero probablemente se extinguieron."Hemos demostrado que la compleja manipulación de un animal por un hongo ha respondido a la presión de selección que el clima impone a los animales y las plantas", señaló Hughes, añadiendo que estos cambios ocurrieron hace entre 40 y 20 millones de años y que, debido a la escasez de fósiles hallados, no pueden ser más precisos. El estudio se centró en tres regiones separadas, observando que esta notable transformación se dio tanto en Japón como en Norteamérica.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.