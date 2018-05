Emitirá EU más de 15 mil visas de trabajo temporal

La temporada vacacional comenzó con su alta demanda de trabajadores de temporada en el marco de la escasez nacional de mano de obra. Pero eso no se nota en la miserable decisión que el Departamento de Seguridad Interna tomó la semana pasada de otorgar solamente 15 mil vías H-2B adicionales el presente verano, publicó The Wall Street Journal.El popular programa H-2B permite a las empresas contratar trabajadores huéspedes extranjeros durante la temporada de intensa actividad, mientras que la ley limita la cifra a 66 mil visas divididas entre verano e invierno. Pero en vista de las dificultades en el mercado laboral, y del 3.9 por ciento en la tasa de desempleo, el Congreso otorgó a la administración autoridad para autorizar este verano hasta 69 mil visas más destinadas a satisfacer las necesidades patronales.“Originalmente las limitaciones en las visas H-2B tenían el propósito de proteger a los trabajadores estadounidenses, pero cuando llegamos a una situación en la cual el programa afecta empresas estadounidenses sin querer hace falta reformarlo”, dijo la semana pasada en comunicado la secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen.Pero entonces, ¿por qué tan tacaños con las visas adicionales? Las 15 mil distarán de satisfacer las demandas que hoteles, empacadoras de pescado, empresas de jardinería y restaurantes y muchas industrias más están teniendo alrededor del país.Nielsen ha sido blanco de la ira del presidente Trump en torno a la seguridad fronteriza, por lo cual quizá no desea que también arremetan contra ella los críticos inmigratorios por otorgar más visas. Los restriccionistas de derecha aseguran sólo oponerse a la inmigración ilegal, pero en la economía actual están revelando su hostilidad hacia cualquier tipo de inmigración. Quienes abogan por las restricciones sostienen que más pescadores de cangrejo o garroteros de restaurantes desplazarían a los estadounidenses cuando los patrones no puedan encontrar suficientes estadounidenses para el trabajo. Quizá Nielsen deba consultar a los hijos del presidente Trump, puesto que la Organización Trump es usuaria regular de las visas H-2B.En la encuesta semestral más reciente de Administración de Suministros se determinó que el 64.4 por ciento de los patrones de industrias distintas a la manufacturera y 77.9 por ciento de los de la industria manufacturera reportan dificultades al llenar vacantes. Trump dice desear que la economía crezca cuatro por ciento o más, pero eso no sucederá si las empresas no pueden encontrar bastantes trabajadores.

