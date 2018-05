Participan 516 en concurso de deletreo en EU

Oxon Hill, Maryland— El Concurso de Deletreo Nacional de Scripps atrajo este año al mayor número de competidores en su historia, 516 participantes, pero la cifra se reducirá mucho hoy, una vez que anuncien a los aproximadamente 50 que llegarán a la final de mañana.El número aumentó en más de 200 porque Scripps comenzó con un programa de sorteo para darles oportunidad a más niños de las regiones muy competidas.Entre los competidores está Ataman Balakrishnan, de 12 años, quien tienen unos zapatos grandes que llenar: su propio padre fue el primer ganador indoamericano. Ahora médico en Hinsdale, Illinois, Balu Natarajan recuerda que ganó el concurso al deletrear en inglés "milieu" (entorno), nada complicado comparado con el nivel de competencia actual.Natarajan recuerda que entonces podías ganar al memorizar unas 10 mil palabras, pero ya no es suficiente: "Ahora los niños que ganan tienen que conocer entre 40 mil y 80 mil palabras".Ataman, quien participa por primera ocasión, espera igualar el logro de su padre. Pero sin presión."Sí me ayuda e intenta que trabaje más duro, porque sabe que quiero lograrlo", dice Atman. "Si supiera que no lo quisiera, no me presionaría".Como de costumbre, la mayoría de los favoritos conforme se reducen los competidores son indoamericanos. De los últimos 22 campeonatos, 18 indoamericanos han ganado.Natarajan está en el consejo de la Fundación Norte Sur, una organización no lucrativa que organiza competiciones nacionales en deletreo y otros temas, y ha sido el lugar de entrenamiento de casi todos los campeonatos recientes."Se ha convertido en un buen ciclo en donde salen exitosos los indoamericanos y creo que han inspirado a otros a hacer lo mismo", dijo Natarajan. "No tengo idea cuál es mi participación en eso, de tenerla".El certamen comenzó como una prueba escrita de ortografía y vocabulario. Es el principal factor para determinar quiénes serán los 50 participantes en avanzar a la final del jueves y el consenso ha sido que estuvo muy complicada."El vocabulario estuvo medio difícil este año", dijo Ashrita Gandhari, de 11 años, quien llegó a la final el año pasado. "Definitivamente estuvo mucho más difícil que el año pasado".

