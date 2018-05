Para cuando el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, llegó en marzo de 2017 al centro vacacional Mar-a-Lago de Donald Trump, éste llevaba dos semanas sin dirigirle la palabra. Sessions viajó a Florida debido a que el mandatario se negaba a tomar sus llamadas.Cuando se reunieron, Trump estaba listo para hablar. El presidente objetó la decisión de Sessions de declararse incompetente para tomar medidas respecto la investigación sobre Rusia. Trump, quien había dicho a sus colaboradores que necesitaba a una persona leal que supervisara las indagatorias, reprendió a Sessions y le dijo que debía dar marcha atrás en su decisión, solicitud poco común y potencialmente inapropiada.Sessions se rehusó.Dicha confrontación, misma que no se había dado a conocer, es investigada por el asesor especial, Robert S. Mueller III, junto con los ataques que el presidente ha lanzado en público y en privado contra Sessions y sus esfuerzos por que éste renuncie. Trump insistió durante meses en el tema del rechazo del caso, de acuerdo con confidentes así como funcionarios y exfuncionarios de la administración que describieron cómo se comportó el mandatario con el procurador general.El interés del asesor especial demuestra el ignorado papel de Sessions como testigo clave en la investigación en torno a si Trump intentó obstruir él mismo las indagatorias. El hecho también sugiere que la investigación sobre la obstrucción es más amplia de lo que generalmente se tiene entendido —abarcando no sólo las interacciones que el Presidente sostuvo con el exdirector del FBI, James B. Comey, y el despido del mismo, sino también la relación de Trump con Sessions.Los investigadores han presionado a funcionarios y exfuncionarios de la Casa Blanca respecto al trato de Trump hacia Sessions y si creen que el Presidente estuvo presionándolo en un intento por impedir la investigación relativa a Rusia. En enero, los investigadores del equipo de Mueller interrogaron largo y tendido al procurador general. Y de las cerca de 50 preguntas que Mueller quiere hacer a Trump, ocho están relacionadas con Sessions. Una de ellas es: ¿qué medidas tomó usted a fin de conseguir que el procurador general se retractara en su declaración de no ser apto para supervisar el asunto ruso?El jefe de abogados presidenciales en el caso, Rudolph W. Giuliani, señaló no haber tocado con el Presidente el tema del rechazo a supervisar la investigación sobre Rusia pero que Trump tiene autoridad para solicitar a Sessions que reitere su control respecto a dicha investigación.En un tuit de hoy, Trump dijo desear haber elegido otro abogado para que fuera su fiscal general.

