Houston— Mientras Dennis Rivera Sarmiento se encontraba sentado en un centro de detención ubicado a 80 millas de retirado de su casa en Texas durante el invierno pasado, vistiendo un uniforme azul, se dio cuenta que su diploma estaba quedando fuera de su alcance.La graduación será en junio, sin embargo, una riña que tuvo con una jovencita en el patio de la escuela, que le dijo un insulto racial, provocó que fuera arrestado por el policía de la preparatoria.Luego, una ley estatal que requiere que la Oficina del Sheriff del Condado Harris colabore con oficiales federales de inmigración, lo señalaron para ser deportado a su nativo Honduras, de donde él y su familia huyeron hace cinco años.El caso del “muchacho tranquilo que era bueno para jugar soccer”, y que fue sacado de una preparatoria y enviado a un centro de deportación, convirtió a Rivera Sarmiento en una causa célebre en Houston, un caso que los grupos que están a favor de la inmigración temen que pueda suceder en las escuelas, mientras se endurece la disciplina después de los tiroteos escolares, la policía está aumentando las redadas para detectar a los pandilleros y las autoridades locales están colaborando más estrechamente con las autoridades federales de inmigración.La escuela, la comunidad y muchos abogados apoyaron a Rivera Sarmiento y este sábado, vestirá la toga verde de graduación y cruzará el escenario como parte de la generación del 2018 en Stephen F. Austin High School.Pero más allá de ese escenario, su futuro es incierto mientras espera una audiencia de asilo que determinará si se queda en Estados Unidos.Nadie podría decir cuántos estudiantes como Rivera Sarmiento han sido canalizados de la oficina del director a la custodia del Departamento de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés.Un portavoz del ICE dijo que la agencia no puede rastrear el número de estudiantes que han sido detenidos en arrestos escolares debido a que no lleva ese registro.Sin embargo, los grupos que están a favor de los inmigrantes consideran que tomando en cuenta la atmósfera anti-indocumentados alentada por la administración Trump, el temor es justificado.Las escuelas son consideradas ampliamente como santuarios para los estudiantes indocumentados, y los maestros han sido sus feroces defensores.La agencia sigue clasificando a las escuelas como “lugares sensitivos” en donde está prohibida generalmente la acción de las autoridades. Sin embargo, grupos que defienden a los migrantes aseguran que esa designación no ha impedido que los agentes del ICE hayan detenido a padres de familia que van a llevar a sus hijos a la escuela.Después de haber sido liberado el 4 de abril al pagar una fianza de 2 mil 500 dólares, Rivera Sarmiento fue recibido con abrazos en la escuela. “No quería que esto pasara. Sólo traté de defenderme, pero ellos me dijeron que tienen que proteger a su país y éste no es mi país, yo respeto eso”.Si el resultado de la audiencia de asilo le es favorable, Rivera Sarmiento desea inscribirse en la universidad --- sería el primero de su familia en hacerlo.

