Me arrepiento de haber nombrado a Sessions como fiscal: Trump

Ciudad de México— El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó este miércoles haber nombrado a Jeff Sessions como fiscal general y secretario de Justicia, mientras crece la presión de una investigación sobre la posible colusión con Rusia en las elecciones de 2016 y obstrucción de justicia, publicó El Universal.Luego de que el diario The New York Times reportó que Trump presionó a Sessions para revertir su recusación de la investigación rusa en marzo de 2017, Trump confirmó su insatisfacción sobre esa decisión.Citó a un legislador republicano que habría criticado a Sessions por no haber informado al mandatario antes de convertirse en fiscal general que habría de recusarse de la investigación."Hay muchos realmente buenos abogados en el país, él pudo haber escogido a alguien más", dijo el legislador Trey Gowdy."Ojalá lo hubiese hecho", dijo Trump en un tuit.El mandatario ha criticado repetidamente a Sessions, y cree que el exsenador, muy activo en la campaña presidencial de Trump, debería ayudarlo a defenderse de la investigación y no mantenerse a raya.El domingo, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo que la investigación podría eventualmente acabar en maniobras de "impeachment" (destitución) en el Congreso sobre la presunta obstrucción de justicia por parte del presidente."Eventualmente la decisión será destituir o no destituir", dijo a CNN.El NYT reportó el miércoles que la presión de Trump a Sessions para que revierta su recusación se ha vuelto el foco de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.Esa situación podría colocar a Sessions, a quien el equipo de Mueller entrevistó en enero, en la posición de testificar contra el presidente, según el diario.Trump ha tomado la ofensiva, buscando hacer ver que el equipo de Mueller, el Departamento de Justicia y el FBI están parcializados en su contra, y denuncia la investigación especial como "ilegítima" y "la mayor caza de brujas de la historia estadounidense".

