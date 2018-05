'Todos van a saber quién soy yo', dijo atacante de Parkland en video

Cargando

El adolescente que mató a 17 personas en una preparatoria de Parkland, Fla., a la que asistió durante un tiempo, anunció sus objetivos en tres videos cortos grabados en su teléfono celular justo antes de la masacre que perpetró el Día de San Valentín.“Cuando me vean en las noticias, todos sabrán quién soy yo”, declaró. “Todos ustedes van a morir”.Este joven de 19 años que tiene un historial de problemas de salud mental y de comportamiento, mencionó en cuatro ocasiones en las grabaciones de tan sólo dos minutos de duración, las cuales fueron dadas a conocer este miércoles, que su objetivo era el mismo que ha motivado a muchos adolescentes que han llevado a cabo tiroteos masivos en todo el país --- que su nombre sea recordado.El primer video fue grabado el 8 de febrero, seis días antes del tiroteo. Otro fue filmado el 11 de febrero.Autoridades han confirmado que los videos fueron grabados por Nikolas Cruz, ex estudiante que ahora enfrenta 34 cargos de homicidio premeditado e intento de asesinato en el ataque contra Marjory Stoneman Douglas High School.Aun antes del tiroteo, Cruz publicó un comentario en YouTube diciendo que “quería ser un tirador profesional escolar”.Los comunicados muestran algunas características de anteriores atacantes escolares, muchos de los cuales han estudiado cuidadosamente los detalles de los tiroteos anteriores y han hecho intentos para emularlos. Investigadores han dicho que el deseo de notoriedad ha motivado a muchos de ellos.En las grabaciones, el responsable del tiroteo en Parkland empieza presentándose a sí mismo y anunciando: “Voy a ser el próximo atacante escolar del 2018. Mi objetivo son 20 personas”.Agrega con una sonrisa: “Todos van a saber quién soy yo. Todos van a morir”. En ese momento, hace algunos sonidos --- “Pew! Pew! Pew!” y agrega, “Estoy ansioso por hacerlo”.En un segundo video, proporciona más detalles, describiendo su plan de tomar un Uber para acudir a la escuela, subir los escalones, sacar su “AR” de su bolsa --- que es una aparente referencia al rifle semiautomático AR-15 que usó en el ataque --- y disparar al mayor número de personas posibles en el patio principal de la escuela.También reflexiona sobre su propia vida, dice que vive “aislado y en soledad”.“No soy nada, no soy nadie, mi vida no tiene sentido”, dijo. “Con el poder del AR, ustedes van a saber quién soy”, dijo. “Ya estuvo bien que todos me digan que soy un idiota y un estúpido”.Gordon Weekes, abogado del adolescente y jefe de abogados de oficio de Broward, no pudo ser contactado para que comentara sobre este reportaje.

