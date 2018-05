Sacramento— Los senadores de California aprobaron hoy una iniciativa para crear un banco estatal que se encargue de los miles de millones de dólares que circulan en el nuevo mercado legal de mariguana para uso recreativo.Se pronostica que la mayor economía de mariguana para uso recreativo del mundo -creada por una ley que entró en vigor este año- crezca hasta 7 mil millones de dólares.La medida aprobada por una votación bipartidista de 29 a favor y seis en contra en el Senado estatal, está dirigida a ayudar a los empresarios del cannabis, quienes regularmente trabajan con efectivo debido a que la mayoría de los bancos no aceptan dinero de un producto que continúa siendo ilegal bajo la ley federal.La iniciativa de ley SB930 pasó a la Asamblea estatal para su consideración.De ser aprobado, el proyecto permitiría constituir bancos y uniones de crédito regulados por el Departamento de Supervisión de Negocios estatal para que proporcionen servicios bancarios limitados a negocios relacionados con la mariguana.Los empresarios podrían utilizar los bancos para pagar el alquiler, los impuestos y los derechos estatales y locales, y a sus proveedores, y para comprar bonos locales y estatales, así como para hacer otras inversiones."No estamos usando el sistema federal, no estamos haciendo uso de la red federal", dijo el senador estatal Bob Hertzberg, del distrito Van Nuys, sobre su propuesta. "Es un enfoque creativo a corto plazo para manejar este singular problema".Agregó que los bancos serían suficientes hasta que haya un cambio en la ley federal.Hertzberg dijo que el sistema actual es peligroso porque requiere que los distribuidores de mariguana utilicen efectivo, que en algunas ocasiones puede tratarse de decenas de miles de dólares. Indicó que ha escuchado de algunos negocios que entierran o esconden decenas de millones de dólares debido a que no tienen otra opción.Los funcionarios presupuestarios del estado pronostican que California recaudará 600 millones de dólares en impuestos al cannabis el próximo año, pero ello requiere a menudo que los negocios transporten bolsas de lona repletas de efectivo a las agencias tributarias.La economía monetaria también dificulta las auditorías y otras medidas estándar de supervisión.

