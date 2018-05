Equipo de Mueller interfiere con elecciones: Trump

El presidente Donald Trump acusó el martes al equipo de investigación del fiscal especial Robert Mueller de interferir en las elecciones intermedias que se realizarán en noviembre y dijo que los demócratas están coludidos.Mueller dirige la investigación sobre si Rusia interfirió en la elección presidencial de 2016 con ayuda de la campaña de Trump. Hasta ahora, cuatro asociados de Trump han sido acusados como parte de la investigación, y tres se han declarado culpables de mentir a las autoridades.En varias ocasiones, Trump ha hecho referencia al equipo de Mueller como los "13 malhumorados demócratas", aunque el exdirector del FBI es republicano. Mueller fue designado por Rod Rosenstein, subsecretario de Justicia de Trump.Trump tuiteó el martes: "Los 13 malhumorados demócratas (además de personas que trabajaron durante 8 años con Obama) que trabajan en la amañada Cacería de Brujas Rusa, INTERFERIRÁN con las elecciones de medio periodo, sobre todo ahora que los republicanos (¡manténganse fuertes!) toman ventaja en las encuestas. No hubo conspiración, sino solo por parte de los demócratas".Después de esos tuits, Trump parecía tomar consejo de sus asesores y defensores cuando dijo que necesitaba enfocar más su atención en temas importantes a los estadounidenses y menos en la investigación."Perdón, debo enfocar mi energía en Corea del Norte Nuclear, malos Acuerdos Comerciales, programa de Veteranos, la Economía, reconstruir al ejército, y mucho más, y no en la Amañada Cacería de Brujas Rusa que debería investigar a Clinton/Rusia/FBI/Justicia/Obama/Comey/Lynch etc.", tuiteó.

