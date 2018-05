Así corrigió una maestra de inglés una carta de Trump

La carta, firmada por Donald Trump, estaba llena de anotaciones.En la esquina superior izquierda decía: “¿Alguno de ustedes ha intentado usar el corrector ortográfico?”. En la esquina superior derecha decía: “La palabra ‘federal’ solo se escribe con mayúscula cuando se usa como parte de un nombre propio”.Y cerca del final: “¡Por Dios! ¡Esto está mal!”.La carta, fechada el 3 de mayo e impresa en papelería oficial de la Casa Blanca, estaba dirigida a Yvonne Mason, de 61 años, una maestra de inglés de bachillerato que se jubiló en 2017, pero que no ha dejado su “actitud evaluadora”, dijo el 27 de mayo.Así que cuando recibió la carta por correo, sacó su bolígrafo violeta y comenzó a corregirla. Después, le tomó una fotografía, la publicó en Facebook y regresó la carta por correo tradicional a la Casa Blanca.“Estaba mal escrita”, dijo. “La mala escritura es algo que no tolero. Si alguien es capaz de mejorar, entonces debe mejorar”.Mason, una demócrata que vive en Atlanta, le escribió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle que visitara a cada una de las familias de las diecisiete personas que murieron en el tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, en febrero.“La escribí llena de furia, para ser sincera”, dijo. “Pensé que se lo debía a todas esas familias dolientes”.La carta que recibió no atendía sus preocupaciones, dijo. En lugar de eso, enlista las acciones que se tomaron después del tiroteo, como encuentros para escuchar a los estudiantes y maestros, reuniones con legisladores y la aprobación de STOP School Violence Act, una ley que autoriza el uso de 500 millones de dólares para mejorar la seguridad en las escuelas en un periodo de diez años, pero que no tiene regulaciones relacionadas con las armas.Yvonne Mason dijo: “La mala escritura es algo que no tolero”. Credit Billy Howard PhotographyAdemás, tenía faltas de ortografía y redacción.“Nación” estaba escrito con inicial mayúscula, al igual que “estados”. Mason encerró en un círculo ambas.Una oración sobre una “regla” que prohíbe aparatos que pueden convertir armas legales en ametralladoras ilegales era confusa. “Explica la ‘regla’”, anotó.La Casa Blanca no respondió de inmediato a nuestra solicitud de réplica.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.