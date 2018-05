La foto de la hija de Trump que desató críticas en Twitter

Una fotografía de la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump con su hijo en brazos, desató la ira de miles en Twitter.Los internautas atacaron a la hija del mandatario y la acusaron de 'insensible'; miles de familias son separadas como consecuencia de las políticas de la Administración Trump.Según un informe de The New York Times, más de 700 niños han sido separados de sus familias desde el pasado mes de octubre, incluidos más de 100 niños menores de cuatro años.Como bien sabes, todo lo que rodea a Donald Trump está envuelto en polémica, desde sus raros tuits y sus acciones hasta su familia.Recientemente quien se puso en el ojo del huracán fue su hija Ivanka Trump por compartir una fotografía en Twitter.Y no, no es una foto vulgar ni grosera, al contrario, está llena de amor pues posa tiernamente con su hijo.Esto no tendría nada malo ni se habría vuelto tendencia de no ser hija de quien es. La publicación desató una ola de críticas de los internautas quienes le reprocharon su maravillosa vida y la cuestionaron sobre las acciones de la Policía de Estados Unidos en la frontera con México las cuales han separado a miles de familias.Numerosos ciudadanos calificaron de insensible la publicación y crearon el hashtag #WeAreTheChildren (Somos los niños)."No tienes alma", dijo Melakatweets.Una madre real tendría compasión por los niños perjudicados por las políticas de tu padre. Tus fotos actuadas son absurdas", afirmó @HoarseWisperer."Me gustaría que tuvieras el coraje de decirnos lo que realmente piensas de niños afectados, ninguna madre podría pensar que lo que se está haciendo está bien. ¿podrías?", preguntó @tcperret.Arréglalo", exigió @SBcrees."Qué suerte que puedes hacer eso con tus hijos. Mientras tanto, hay 1500 niños que están perdiendo a sus padres como resultado de las órdenes de tu papi", señaló @truthtalk4once.Que bonito que puedas pasar tiempo en casa con sus hijos. Pero piensa en todos los trabajadores migrantes a los que les han quitado a sus hijos por culpa de tu padre racista", criticó @EMST47.El protocolo de la Administración Trump establece que los inmigrantes detenidos en la frontera sean enviados a un tribunal federal y a sus hijos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Ministerio estadounidense de Salud y Servicios Humanos.Según un informe de The New York Times, más de 700 niños han sido separados de sus familias desde el pasado mes de octubre, incluidos más de 100 niños menores de cuatro años.Además, el diario revela que el Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. ha perdido la cuenta exacta de los aproximadamente 1.500 niños de inmigrantes que fueron puestos bajo custodia de patrocinadores estadounidenses tras cruzar la frontera solos.