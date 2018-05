Datos de informante, cruciales para que Trump acepte ser interrogado

El equipo legal de Donald Trump podría aconsejarle que se niegue a ser interrogado por el asesor especial Robert Mueller, a menos que su grupo de abogados pueda revisar la información clasificada que se compartió con ciertos legisladores sobre el origen de la investigación que el FBI lleva a cabo en torno a la interferencia rusa en las elecciones, dice el abogado personal de Trump, según un cable de la agencia Associated Press.Rudolph Giuliani señaló que si los investigadores de Mueller piden orden judicial a fin de obligar al presidente a atestiguar, los abogados de Trump lucharán de ser necesario hasta la Suprema Corte contra el citatorio.“Creo que podemos ganar”, dijo Giuliani.El abogado no dio importancia a la posibilidad de que Trump despida a Mueller. Ante la pregunta de si Trump despediría a alguien de continuar las indagatorias, Giuliani dijo a “Fox News Sunday” que los despidos “facilitarían hacerse la víctima, Watergate”.La negociación pública que Giuliani está realizando sobre las condiciones del interrogatorio se refiere al empleo de un informante gubernamental que tuvo contacto con miembros del equipo de campaña 2016 de Trump en un posible intento por recabar datos de inteligencia sobe los intentos de Rusia por inclinar la contienda. Trump ha sostenido, sin pruebas, que el FBI incurrió en faltas y prejuicios políticos y se ha referido, sin evidencia, al informante como “espía”.Las dos juntas con algunos legisladores se efectuaron el jueves a instancia de aliados republicanos de Trump en el Congreso y fueron organizadas por la Casa Blanca. El Presidente ha intentado sembrar dudas en torno a la legitimidad de la investigación del FBI, mientras que tanto él como sus aliados se han centrado en el informante. Tras las reuniones, en las cuales participaron funcionarios del Departamento de Justicia y el FBI, líderes congresistas de ambos partidos así como líderes demócratas y republicanos de los comités de inteligencia, los demócratas señalaron no haber encontrado evidencia de las aseveraciones republicanas de que el FBI hubiera actuado indebidamente.Sin embargo, Giuliani dijo que el equipo de Trump quiere tener acceso al material presentado durante dichas sesiones con el propósito de preparar al Presidente para un posible interrogatorio con Mueller.“Si no nos muestran estos documentos, bueno, vamos a tener que decir que no”, señaló Giuliani. No obstante se desconoce si Trump acate el consejo de sus abogados.

