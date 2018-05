Abusaron de 30 mil infantes migrantes

Washington— Los menores no acompañados que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos durante una ola de migración histórica a principios de esta década fueron repetidamente golpeados, abusados ​​sexualmente y privados de alimentos y atención médica por agentes de CBP, según un informe de la Unión de Libertades Civiles Estadounidense publicado el miércoles de la semana pasada.Alrededor de 30 mil páginas de documentos obtenidos por la ACLU a través de una demanda de registros abiertos representan un bache de presuntos malos tratos para las decenas de miles de niños que llegaron principalmente de América Central entre 2009 y 2014, durante la administración Obama. Muchos buscaban asilo en los Estados Unidos después de huir de amenazas de muerte y violencia en sus países de origen.Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos supuestamente usaron pistolas paralizantes contra los menores, los patearon y amenazaron con violarlos o matarlos.El informe de ACLU, que se basa en correos electrónicos, formularios de quejas e informes de investigación, dice que los agentes rutinariamente mantienen a los menores en celdas de detención con temperaturas frías, y que los obligan a dormir en pisos de concreto.Cuando las quejas se presentaron al Departamento de Seguridad Nacional, fueron ampliamente desestimadas en su mayoría, dijo la ACLU, revelando lo que el grupo de defensa describió como “una cultura de impunidad” entre los agentes del Gobierno federal encargados de proteger a los niños inmigrantes bajo su custodia.“No tiene una idea clara de cómo o si estos agentes fueron reprendidos”, dijo Astrid Dominguez, directora del Centro Regional de Derechos ACLU para los Derechos Fronterizos.Los funcionarios de la el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection o CBP por sus siglas en inglés) calificaron las conclusiones de la organización de “infundadas” y señalaron que la mayoría de los reclamos citados en el informe fueron declarados sin fundamento por DHS.“Estas denuncias fueron investigadas y desestimadas por la Oficina del Inspector General por una razón”, dijo la portavoz del DHS, Katie Waldman. “Empacar docenas de acusaciones sin fundamento y llamarlo ‘informe’ no cambia el hecho de que es sólo una colección de acusaciones evidentemente infundadas”.El informe ignora las mejoras en la supervisión realizadas desde 2014, incluidas las directrices más estrictas sobre el uso de la fuerza y una política de cero tolerancia sobre el abuso sexual, dijo CBP. También ignora el hecho de que la oficina del inspector general del DHS, respondiendo a las quejas anteriores de abuso, realizó visitas no anunciadas a 41 instalaciones de CBP en 2014 y no encontró irregularidades, dijo la agencia.“CBP toma en serio todas las acusaciones de mala conducta, pero sin nuevos detalles no puede iniciar pasos razonables para examinar estas afirmaciones y abordar las acusaciones impuestas”, dijo en un comunicado Dan Hetlage, vocero de CBP.La ACLU inicialmente buscó los documentos utilizados en el informe en una solicitud de registros públicos. Cuando se denegó esa solicitud, la organización archivó la demanda y, finalmente, obtuvo acceso a los registros.Casi 134 mil menores no acompañados han ingresado a la custodia del DHS desde el otoño de 2014, según las estadísticas federales.Recientemente, la administración Trump ha propuesto nuevas reglamentaciones sobre cómo deben tratarse esos menores, incluida la derogación de algunas de las protecciones federales de asilo si se vuelven a conectar con un pariente adulto en los Estados Unidos, lo que según DHS significa que ya no son menores “no acompañados”.Las denunciasEl abogado de ACLU, Mitra Ebadolahi, dijo que los registros obtenidos a través de la demanda indican que los investigadores del DHS a menudo tomaron la palabra de los agentes sobre los hijos, en un caso cerrando una investigación después de que un grupo de agentes dijo que no podían recordar a su acusador.Algunos de los informes fueron presentados por proveedores de servicios que vieron hematomas en los niños o escucharon sus historias.“Estas son denuncias que abarcan múltiples años, múltiples estados, involucrando a niños de diferentes orígenes”, dijo Ebadolahi. “La consistencia para ellos, para nosotros, indica que hay verdad allí”.El informe describe un patrón de comportamiento que va desde “negligente” hasta “sádico”.En un caso, un agente presuntamente empujó su arma aturdidora en el estómago de un niño, lo electrocutó y luego lo golpeó dos veces en el mismo lugar.En otro, una niña de 16 años detenida a las afueras de Phoenix afirmó que un agente “separó sus piernas por la fuerza y le tocó las partes íntimas con tanta fuerza que gritó”.Supuestamente, un niño fue obligado a desnudarse ante sus golpeadores dentro de una de las celdas de detenciones frías, ampliamente conocidas entre los inmigrantes indocumentados como “hieleras” o “congeladores”. Otro adolescente que había cruzado el Río Grande dijo que lo colocaron en un lugar frío mientras todavía usaba ropa mojada.Una niña de 16 años detenida en un centro de detención de California con el bebé que ella había traído le contó cómo un agente se paró frente a la puerta de la celda y la amenazó con violarla y luego colocar a su hijo bajo cuidado de crianza.“Vimos tantos informes de abuso físico, tanto violentos como humillantes”, dijo Nabihah Maqbool, una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago que ayudó a compilar el informe. Maqbool citó los reclamos de menores obligados a firmar órdenes de deportación voluntaria bajo amenaza de violación o lesión y denegación de atención médica.La ACLU afirmó que las fuerzas de CBP han aumentado constantemente durante la última década sin una capacitación adecuada. Actualmente, la agencia cuenta con aproximadamente 21 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, frente a los 17 mil 500 en 2008, según muestran las estadísticas federales.En un correo electrónico de 2014, un inspector federal pregunta si vale la pena investigar una denuncia presentada por un menor que dijo que había estado en un centro de detención durante cuatro días y atestiguó a otro niño salir de una celda con los brazos y los labios magullados.“¿Estamos seguros de que queremos abrir esto dada la gran cantidad de quejas más graves que tenemos?”, Decía el correo electrónico.