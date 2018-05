Llaman a transparencia tras muerte de mujer por disparo de 'migra'

El disparo hecho por una agente de la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera mexicana en Texas que causó la muerte de una mujer ha motivado a que los defensores de la inmigración renueven sus llamados de una mayor transparencia en la investigación de dichos incidentes, publicó The Wall Street Journal.El miércoles por la tarde la mujer, identificada por el gobierno guatemalteco como Claudia Patricia Gómez González, de 19 años, recibió un disparo cuando un agente de la Patrulla Fronteriza respondió al reporte de actividad ilegal en una alcantarilla en Río Bravo, Texas, y dijo que un grupo de presuntos inmigrantes ilegales habían arremetido contra él, señaló el viernes en comunicado la corporación.En un comunicado previo, funcionarios de la Patrulla Fronteriza habían indicado que el agente disparó luego de “haber sido atacado por varios sujetos con objetos romos”.Una vecina que después del disparo subió un video a Facebook dijo en la grabación que Gómez fue alcanzada en la cabeza.El mes pasado en Arizona, un jurado federal exoneró de homicidio en segundo grado a otro agente fronterizo por la muerte de un menor fallecido en el 2012 en Nogales, México. Fiscales federales han decidido llevar nuevamente a proceso al agente por cargos menores debido a que el jurado no llegó a ningún veredicto.El caso contra este oficial de la Patrulla Fronteriza, Lonnie Swartz, constituye un caso poco común judicial contra un agente fronterizo por un incidente de disparos, dato que los activistas a favor de los derechos civiles han criticado. Dichos grupos, entre ellos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, renovaron a raíz del incidente de esta semana sus llamados a incrementar la supervisión y la transparencia en las investigaciones sobre la Patrulla Fronteriza.“Aunque no disponemos de todos los datos sobre el presente caso, la historia de violencia de la Patrulla Fronteriza contra los inmigrantes hace necesario que examinemos exhaustivamente todos los incidentes en los que haya fuerza letal”, dijo Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos Fronterizos de la ACLU.

