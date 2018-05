La tía de la mujer a quien la semana pasada un agente de la Patrulla Fronteriza baleó con consecuencias fatales después de que ella había cruzado ilegalmente la frontera cerca de Laredo, Texas, tiene algo que decir a Estados Unidos: “no nos traten como animales”.La tía, Dominga Vicente, habló en rueda de prensa el viernes, el mismo día cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guatemala identificó a su sobrina, Claudia Patricia Gómez González, de 19 años y originaria de San Juan Ostuncalco, como la víctima de los disparos“Esta no es la primera persona que muere en Estados Unidos”, dijo Vicente en la conferencia de prensa efectuada en la ciudad de Guatemala. “Hay muchas personas a las que han tratado como animales, y como personas no deberíamos hacer eso”.Vicente señaló que su sobrina había partido de Guatemala “por necesidad” con el propósito de ganar dinero en Estados Unidos. Gómez había estudiado contabilidad pero no podía encontrar trabajo en Guatemala, de acuerdo con la televisora guatemalteca Guatevisión.La madre de Gómez, Lidia González Vázquez, dijo a la televisora en entrevista subida el vienes a las redes sociales desear que le regresen el cuerpo de su hija.“Se fue hace 15 días, diciendo: ‘mamita, sí vamos a irnos, voy a ganar dinero. Aquí no hay trabajo”, dijo González. “Pero lamentablemente la mataron. Los de migración la mataron”.Aduanas y Protección Fronteriza ofreció versiones distintas sobre lo ocurrido el miércoles poco antes de las 12:30 pm.En el comunicado original de la corporación se indicó que el agente buscaba “actividad ilegal” en una alcantarilla situada en una calle residencia en Rio Bravo, la población fronteriza que se localiza aproximadamente 11 kilómetros (siete millas) al sur de Laredo, cuando un grupo de inmigrantes indocumentados empezó a golpearlo con “objetos romos”.En el comunicado actualizado el viernes se señala que el agente, quien tiene 15 años de antigüedad en la Patrulla Fronteriza, ordenó a los inmigrantes “echarse al suelo” pero “el grupo ignoró sus órdenes verbales y arremetió contra él”.En el nuevo comunicado se describe además de diferente manera a la mujer que ha sido identificada como Gómez.En el comunicado previo se señalaba que el agente, cuyo nombre no se dio a conocer, hizo por lo menos un disparo con su pistola, “hiriendo fatalmente a uno de los agresores”. En el comunicado actualizado no se hace referencia a Gómez como “agresor”, diciendo que el agente hizo un disparo, “alcanzando a un miembro del grupo”.El agente de la Patrulla Fronteriza fue suspendido con derecho a sueldo, mientras que el FBI y los Rangers de Texas están investigando el hecho.

