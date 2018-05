¿Resolverán 30 mil cámaras la criminalidad en Chicago?

Chicago— El 4 de mayo, justo después de las 3 a.m., un oficial de la Policía recibió la alerta de que había disparos cerca de un callejón en un vecindario conocido como Back of the Yards.La alerta provino de un sensor oculto en una calle, llamado Detector de Disparos, el oficial pudo sacar un mapa de la ubicación de las cámaras y revisar el video. Sin salir de una habitación del tamaño de un armario, vio a un sujeto que le disparó en siete ocasiones al rostro de un hombre que resultó ser un agente federal.Al cambiar de una cámara de alta definición a la siguiente, el oficial rastreó al hombre armado cuando huía. A diferencia de los antiguos videos de seguridad borrosos, la calidad de la imagen de las cámaras, que están equipadas con visión nocturna, era tan nítida que el oficial pudo ver cuando el hombre se limpió el sudor de la cara.Los pequeños cuartos son llamados Centros de Decisión Estratégica y Apoyo y proporcionan un vistazo a lo que podría ser el futuro de la policía urbana estadounidense --- si no surgen problemas con la idea de privacidad que tienen los habitantes del país.Las cámaras pueden reportar las placas de cualquier vehículo que vaya pasando, una foto de cada residente del área que haya sido arrestado, áreas en donde operan las pandillas, reportes al 911 y más, directamente al teléfono celular de un patrullero.Desde hace tiempo, las ciudades europeas importantes, incluyendo Londres, que es la ciudad más vigilada del mundo, tienen redes de cámaras que están vinculadas entre sí.Ahora, en Estados Unidos ya comenzó la carrera de esa tecnología. Este tipo de cámaras están convirtiéndose en algo común en ciudades como Nueva York y Baltimore.La policía de Louisville está considerando utilizar drones para responder a los tiroteos, lugares como Orlando, Fla., y el Condado Washington en Oregon, están poniendo a prueba un software de reconocimiento facial.Sin embargo, esa avanzada vigilancia también presenta el riesgo de intrusión y abuso, especialmente si es llevada a cabo con poco conocimiento o supervisión del público.Por ejemplo, pueden ser financiadas con subsidios federales y ser empleadas directamente por las autoridades sin la aprobación del gobierno local.En febrero, Seattle empezó a desmantelar docenas de cámaras de vigilancia y más de 150 aparatos inalámbricos que la policía consideraba vitales para luchar contra el crimen, ya que hubo quejas de que podían rastrear los teléfonos celulares de manera encubierta.En Chicago, también hay preocupación de que esa vigilancia pueda facilitar la discriminación racial que desde hace tiempo ha erosionado la confianza en la policía. Desde hace tiempo, las autoridades han monitoreado a los activistas afroamericanos de grupos que van desde las Panteras Negras hasta las Vidas de los Afroamericanos Importan.De cualquier manera, la policía dice que necesitan desesperadamente esa ayuda y hasta ahora, no ha habido quejas. En los últimos años, la ciudad ha tenido más asesinatos que Los Ángeles y Nueva York juntos, y menos de cada uno de cinco homicidios han sido resueltos.La policía asegura que ese tipo de vigilancia ha representado un gran cambio, ya que los homicidios y violencia con las armas ha disminuido significativamente en este año.La verdadera prueba será cuando aumente la temperatura, ya que tradicionalmente, el fin de semana de Memorial Day ha marcado el inicio de la temporada más violenta de la ciudad.

