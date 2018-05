Bancos quieren frenar venta de armas y los republicanos no

Cuando el Congreso decidió no tomar una acción significativa después de la serie de masacres ocurridas en este año y el pasado, algunos bancos importantes optaron por tomar sus propias medidas restringiéndoles el financiamiento a los vendedores de armas.Pero ahora, los legisladores republicanos están presionando a los reguladores para que les impidan hacer eso a los bancos, debido a que están preocupados de que se están inclinando demasiado hacia el activismo social.El problema ha colocado al Partido Republicano es una posición difícil al tener que escoger entre su apoyo al libre mercado y sus inquietudes sobre infringir la Segunda Enmienda, aun cuando la crisis de tiroteos en escuelas ha persistido con el letal ataque ocurrido el 18 de mayo en la preparatoria de Santa Fe High en Texas y las lesiones que sufrieron este viernes por lo menos dos personas en una secundaria de Indiana.Las armas están creando un extraño desacuerdo entre los republicanos y la industria financiera, que ha sido uno de los más importantes contribuidores del partido.“Si creen que van a convertirnos en una nación de bancos rojos y bancos azules, están equivocados”, comentó el senador republicano John Kennedy de Louisiana y miembro del Comité Bancario, en una entrevista reciente antes del más reciente tiroteo.“No vengan a llorar cuando se equivoquen y quieran que los contribuyentes estadounidenses los rescaten”.Kennedy dijo que planea entablar una demanda ante el Buró de Protección Financiera al Consumidor en contra de los bancos que están restringiendo la venta de armas y estableciendo sus propias reglas en productos legales y evitando hacer negocios con los fabricantes y vendedores de armas que no las cumplan.También está trabajando para que sus colegas republicanos se unan a él para redactar una legislación para impedir que los bancos discriminen a los compradores de armas.Bancos importantes, como Citigroup y Bank of America, han tomado una serie de medidas en este año para impedir que las armas caigan en manos equivocadas. Están restringiéndoles las tarjetas de crédito y servicios bancarios a los vendedores de armas que no cumplan con los límites de edad y revisión de antecedentes de los compradores.También están congelando a los vendedores de cargadores de alta capacidad y artefactos que convierten las armas semiautomáticas en automáticas, aun cuando tales productos son legales de acuerdo a la ley federal.La Asociación Nacional del Rifle acusó a los banqueros de infringir los derechos constitucionales desde la comodidad de sus rascacielos en la Ciudad de Nueva York.Las restricciones sobre las armas han sido una de las pocas áreas en las que los legisladores demócratas han apoyado a los bancos, mientras que los líderes republicanos de la Cámara no han querido interferir en el sector financiero a pesar de su fuerte creencia en el derecho a las armas.

