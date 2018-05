Un mural con la bandera estadounidense pintada al revés, en el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego, se encuentra en la mira de autoridades federales.Esto luego de que la oficina local de la Patrulla Fronteriza recibió "quejas del público sobre grafiti en propiedad federal", en específico a un costado del Parque de la Amistad, según explicó un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.El mural en el que cada fin de semana se reúnen familias separadas por la inmigración, fue pintado sobre unos barrotes y, visto de un lado, se observa a la bandera estadounidense boca abajo, mientras que del otro aparecen nombres de personas deportadas.La obra del artista norteamericano Amos Gregory, creada hace cinco años, busca generar consciencia sobre la lucha de los excombatientes, quienes pese a servir al país han sido expulsados a causa de su estatus migratorio y tras incurrir en algún delito.El muralista dijo estar sorprendido de que solo recientemente las autoridades de EU hayan expresado su disconformidad con su obra."Es una bandera de auxilio, que significa que si estás en combate y requieres de toda la ayuda necesaria en ese momento es cuando levantas la bandera al revés", explicó Gregory, quien fue miembro de la Marina estadounidense."Aquí representa la situación de los veteranos deportados, están aquí deportados en México, y les duele, están en angustia", agregó el artista, que hoy acudió al lugar para hacer mantenimiento a su obra.El portavoz de CBP en San Diego, Ralph DeSio, señaló que "actualmente no hay planes de retirar el mural"."Es importante entender que el jefe de sector no ha tomado ninguna decisión final y actualmente se está acercando a los involucrados en crear los murales en un intento por ofrecerles una voz", precisó."Se trata de propiedad del Gobierno de Estados Unidos y todos los grafitis o pinturas fueron colocados sin permiso", recordó.Gregory, quien no ha sido notificado por las autoridades estadounidenses sobre su mural, es consciente de que su obra está alojada en una propiedad federal, pero también de que la suya es la única de las tantas en el sitio que está bajo lupa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.