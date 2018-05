Ted Cruz se reinventa como aliado de Trump

San Antonio— El senador texano Ted Cruz, quien alguna vez fue el representante de la oposición y el mayor rival republicano de Donald Trump, se ha redefinido como aliado de un presidente que tal vez sea más popular que él mismo entre los republicanos de Texas.En el marco de una campaña por la reelección que podría ser la contienda por el Senado más reñida en más de tres decenios en el estado, Cruz básicamente ha renunciado a su papel de agitador antiinstitucionalismo. Alguna vez impulsado por promesas de revolucionar Washington, ahora pasa su tiempo dedicado a asuntos más locales —rediseñando mapas sobre zonas inundables a lo largo de la costa del Golfo, ampliando las pistas de los aeropuertos en Dallas y autorizando partidas presupuestales federales para la NASA.Durante entrevista, Cruz reconoció haber cambiado su enfoque desde 2016. Se trató de un ajuste apropiado, dijo, debido a que ahora los republicanos controlan el Congreso y la Casa Blanca, lo cual brinda a él y a su partido una oportunidad histórica para promover las políticas que en la administración Obama no podían conseguir.Ha sido una reinvención necesaria para un político ambicioso que es espera algún día vuelva a buscar la Presidencia, dicen muchos que conocen a Cruz.Una alerta para el senador: en sondeo reciente efectuado por la Universidad de Texas y el periódico Texas Tribune Trump y el gobernador Greg Abbott resultaron más populares que él entre los texanos.Penny Oyler, partidaria de Trump de New Braunfels, Teas, dijo haber visto con cautela a Cruz antes de que el senador apoyara al Presidente.Ahora, “Ted Cruz me cae bien”, dijo.En noviembre dicha ambivalencia entre los electores republicanos podría resultar una traba para Cruz.Sus ambiciones nacionales han sido muy atacadas por su retador demócrata, el representante Beto O’Rourke. Congresista que durante los tres primeros meses del año recaudó el doble de fondos que el senador, O’Rourke dijo tener planeado visitar los 254 condados texanos“¿Cuánto fue la última vez que Cruz hizo una audiencia pública en Waco o en Pecos o en Austin o Amarillo?, preguntó O’Rourke vía telefónica desde Austin. (Una vocera de Cruz dijo que el senador ha organizado eventos públicos en dichas ciudades o cerca de ellas). “No lo ha hecho. Está contendiendo por la Presidencia. Su extremismo ideológico y el hecho de que esté poniendo a su carrera y a su partido por encima del país y de los constituyentes a los cuales ha jurado prestar servicio en Texas ha costado mucho a nuestro estado”.Desde que en otoño del 2016 Trump apoyó a Trump, ha aplaudido de manera casi continua al liderazgo republicano y la agenda presidencial —si bien en ocasiones sin mencionar directamente el nombre de Trump.“Tuvimos un año increíble”, dijo Cruz en San Antonio. “Nos unimos y tuvimos resultados tremendos… Así que no perdamos un solo minutosahora que tenemos estas mayorías. Sigamos teniendo resultados”.El propósito de algunas de las palabras de Cruz parecía ser quitar la molestia en su propio partido, la misma que antes parecía disfrutar.

